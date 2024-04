Πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που δέχθηκαν χθες Δευτέρα στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν του νοτιοανατολικού Ιράν, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον οχηματοπομπής που συνόδευε κατηγορούμενο για τη δολοφονία αστυνομικού τον περασμένο Μάρτιο.

Terrorists affiliated with Jaish ul-Adl terrorist group attacked police cars in Sib and Soran County in #Iran’s Sistan and Baluchistan Province on Tuesday, killing 5 people. Mohajer drones are being used to locate the terrorists. pic.twitter.com/8tingJW6fK

