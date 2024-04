YOU. MADE BY YOU.: μη χάσεις τον 2o ΚΥΚΛΟ αυτογνωσίας, φέτος από κοντά

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου “YOU. MADE BY YOU.”, το WHAT’S UP της Cosmote διοργανώνει τον 2ο κύκλο, αυτή τη φορά με συμμετοχές όχι διαδικτυακά αλλά δια ζώσης σε 4 δωρεάν ολοήμερα live events.

Πρώτος σταθμός η Αθήνα στις 20 Απριλίου και θα ακολουθήσουν οι Θεσσαλονίκη (18/05), Λάρισα (25/05) και Πάτρα (01/06). Αν είσαι 18-29 ετών μη χάσεις την ευκαιρία να το ζήσεις, που σημαίνει δήλωσε άμεσα συμμετοχή, για την πρώτη εκδήλωση έως τις 14 Απριλίου στο https://conferience.com/eventPage/youMadeByYouathens.

Μείνε συντονισμένος για τα υπόλοιπα events στη σελίδα του WHAT’S UP και ζήσε αυτήν τη μοναδική εμπειρία.

Γιατί να συμμετέχω;

Αυτό το πρωτότυπο βιωματικό πρόγραμμα αυτογνωσίας έχει ως στόχο να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, να εντοπίσουν όλα αυτά που πραγματικά τους ενδιαφέρουν και να βρουν τα εργαλεία ώστε να τα κάνουν πραγματικότητα. Αυτή η δράση απευθύνεται σε όλους τους νέους, ανεξαρτήτως σπουδών, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης. Αρκεί να θέλουν να σκάψουν μέσα τους ώστε να βρουν όλους τους θησαυρούς που κρύβουν. Αυτό το ταξίδι του WHAT’S UP είναι μόνο η αρχή για το μεγάλο ταξίδι αυτογνωσίας που θα τους βοηθήσει να γίνουν πιο ευτυχισμένοι και δημιουργικοί για τη ζωή που απλώνεται μπροστά τους. Γιατί όταν είσαι νέος, έχεις στα χέρια σου το πραγματικό χρυσάφι που είναι ο χρόνος και όλα αυτά τα σχέδια που μπορείς να κάνεις με την προοπτική όλων αυτών των δεκαετιών που σε περιμένουν για να λάμψεις.

Πώς θα γίνει αυτό;

Στο ολοήμερο event, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν τρεις θεματικές στάσεις, στις οποίες θα ακούσουν μοναδικές ιστορίες που θα τους εμπνεύσουν, αλλά και συζητήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν, γιατί η ζωή είναι ένα ταξίδι και σε αυτό δεν είμαστε ποτέ μόνοι.

Οι 3 θεματικές ενότητες αφορούν στον εαυτό μας (προκειμένου να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να δούμε πραγματικά τι θέλουμε και τι επιλογές έχουμε), τους άλλους (ώστε να μπορούμε να συνυπάρχουμε αρμονικά και δημιουργικά με τους γύρω μας) και την απαραίτητη αλλαγή (γιατί όλοι μας ως μέλη της ίδιας κοινωνίας/ομάδας μπορούμε να συνεισφέρουμε στο γενικό καλό).

Σε όλες τις συναντήσεις οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με καταξιωμένους ανθρώπους από τον χώρο των τεχνών, του αθλητισμού, του εθελοντισμού, ακαδημαϊκούς και επιστήμονες. Όσοι βρεθούν στο πρώτο της Αθήνας, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια, την ηθοποιό Νάντια Κοντογεώργη, τον μουσικό Leon of Athens, την πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, την καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και την ψυχολόγο Σάντυ Πολυμέρη.

Τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα;

Το “YOU. MADE BY YOU.” είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στις δράσεις της COSMOTE για την στήριξη της κοινωνίας και των νέων ειδικότερα. Οι άνθρωποι του WHAT’S UP συγκεκριμένα, βρίσκονται σταθερά δίπλα στους νέους και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους, ώστε πιο σίγουροι για τον εαυτό τους να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησαν το βιωματικό πρόγραμμα αυτογνωσίας “YOU. MADE BY YOU.”. Ένα πρόγραμμα που θα προσπαθήσει για άλλη μία φορά να γεφυρώσει την επιθυμία με την πράξη και να δείξει σε όλους τους νέους ότι όσα και αν είναι τα εσωτερικά διλήμματα, όσες και αν είναι οι προκλήσεις, οι αμφισβητήσεις και οι παρεμβολές, θα πρέπει να είναι παρόντες στο στόχο τους και να συνεχίσουν το ταξίδι της ζωής γιατί όπως λέει το τόσο ωραίο τραγούδι με τον Bloody Hawk «ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΙΖΩ».

Ένα τραγούδι που μας κάνει να χαμογελάμε ασυναίσθητα με το που το ακούμε γιατί έξω από όλα αυτά τα δύσκολα που ζούμε όλοι καθημερινά, υπάρχει πάντα κάτι θετικό που μπορούμε να ανατρέξουμε ώστε να νιώσουμε δυνατοί, κάτι που τις περισσότερες φορές βρίσκεται μέσα μας και απλά περιμένει να το ανακαλύψουμε. Ένα, εν τέλει, ουσιαστικά εμπνευστικό τραγούδι που καλεί και ωθεί όλους τους νέους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, όσο χαμηλά και αν κάποτε μπορεί να είχαν πέσει, γιατί ο μόνος που μπορεί να γυρίσει τον κόσμο τους είναι τελικά οι ίδιοι.

Οι συμμετοχές είναι ΔΩΡΕΑΝ και οι θέσεις περιορισμένες. Για αυτό όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σήμερα για να μην χάσουν την ευκαιρία να το ζήσουν.

Πρώτη στάση ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία: Σάββατο 20 Απριλίου

Ώρα προσέλευσης: 11:00 π.μ.

Τοποθεσία: FLOYD (Πειραιώς 117, Αθήνα 118 54)

Μάθε περισσότερα στο youmadebyyou.gr

Θέλεις να πάρεις μία γεύση από το περσινό και πρώτο ever YOU. MADE BY YOU του WHAT’S UP;