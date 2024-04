Σοκαριστικές εικόνες: Παίκτης της Πενιαρόλ δέχθηκε πέτρα στο πρόσωπο από οπαδούς της Ροζάριο Σεντράλ (vids)

Ο παίκτης της Πενιαρόλ, Μάξι Ολιβέιρα, δέχθηκε μια πέτρα από τους οπαδούς της Ροζάριο Σεντράλ στο τέλος του αγώνα για το Κόπα Λιμπερταδόρες.

Η άγρια ​​και αιματηρή επίθεση σημειώθηκε όταν οι παίκτες της Πενιαρόλ πήγαν να χαιρετήσουν τους οπαδούς της ομάδας τους που ταξίδεψαν μέχρι την Αργεντινή και οι οπαδοί της Ροζάριο Σέντραλ άρχισαν να πετούν αντικείμενα από τις εξέδρες. Ένα από τα αντικείμενα, μια πέτρα, χτύπησε στο ζυγωματικό τον Μάξι Ολιβέιρα τραυματίζοντάς τον.

Um torcedor do Rosario Central jogou uma PEDRA na CARA do Maxi Oliveira (Jogador do Penarol).

Segundo informações, Maxi desmaiou no vestiário, após o ataque sofrido e foi levado ao hospital para realizar uma tomografia.

