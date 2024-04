Διασύνδεση ταμειακών με POS: Άφαντες 1.000 εταιρείες με τζίρο άνω του 1 εκατ.

Περίπου 1.072 επιχειρήσεις, με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2023, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα ούτε στη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS αλλά ούτε και στον προγραμματισμό του σχετικού ραντεβού εντός του Απριλίου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στην πλειονότητα τους πρόκειται για επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, νυκτερινά κέντρα, εταιρίες παρασκευής γευμάτων, catering, μπαρ ξενοδοχείων κλπ) καθώς και σε πρατήρια καυσίμων.

Ξεκινά άμεσα η εξακρίβωση των στοιχείων

Ως εκ τούτου, η ΑΑΔΕ ξεκινά άμεσα την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να εξακριβώσει αν η μη συμμόρφωση τους οφείλεται σε αμέλεια ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η επιβολή προστίμων σε όσες επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν τη μη συμμόρφωση τους.

Τόσο η επικοινωνία όσο και οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις με χαμηλότερο τζίρο που δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως την διασύνδεση των συστημάτων τους. Παράλληλα, κλιμάκια της ΑΑΔΕ ξεκίνησαν ήδη από σήμερα το πρωί ελέγχους σε υπόχρεους εγκατάστασης POS (ταξί, περίπτερα κλπ) και σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις.

Οι προθεσμίες

Το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές προβλέπει τα εξής:

1. Προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως την 30η Απριλίου 2024 έχουν:

– Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στην διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

– Επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται περισσότερες.

2. Έως την 30η Απριλίου 2024 έχει οριστεί και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

3. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, έχουν προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.

4. Οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Πηγή: ot.gr