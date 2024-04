Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς - Τέσσερις τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Τέσσερις ισραηλινοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον σημείου ελέγχου στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία τους, διευκρινίζοντας πως ο δράστης είναι νεκρός. Οι αστυνομικοί εισήχθησαν σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα

Συγκεκριμένα, ο οδηγός, 26 ετών, αρχικά έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε τέσσερις αστυνομικούς σε οδόφραγμα για τον έλεγχο των εποχούμενων στην Κοχάβ Γιαΐρ, κοινότητα που γειτονεύει με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, βορειοανατολικά του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

