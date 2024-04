Το μήνυμα του Παναιτωλικού για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού (pic)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, που έχει οριστεί στις 2 Απριλίου, ο Παναιτωλικός κι οι παίκτες του έστειλαν όμορφα μηνύματα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Με ένα ποστ στα social media η ομάδα του Αγρινίου δημοσίευσε κάποιους από τους ποδοσφαιριστές της, οι οποίοι κρατούσαν από μία κόλλα χαρτί που έγραφαν μεταξύ άλλων:

«Δεν είναι μία λέξη που χρειάζεται φόβο. Είναι ένα παιδί που χρειάζεται αγάπη» και «Είναι εντάξει να είσαι διαφορετικός».

«Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού. Σήμερα, ας τιμήσουμε τη διαφορετικότητα και τα δυνατά σημεία των ατόμων με το φάσμα του αυτισμού», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παναιτωλικός.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

World Autism Awareness Day!!!

Today, let’s honor the diversity and strengths of individuals on the autism spectrum.#Panetolikos #Worldautismawarenessday #TogetherStronger pic.twitter.com/FV22Ent9X4

— Panetolikos FC (@FC_Panetolikos) April 2, 2024