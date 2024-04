Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (pics)

Λίγο μετά τις 20:30 πάτησε Θεσσαλονίκη ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ! Ο Δικέφαλος ολοκληρώνει μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, με τον Αμερικανό άσο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ υποδέχθηκαν τον αστέρα του NBA στο αεροδρόμιο ενώ ο ίδιος έδειξε ευδιάθετος αλλά και ανυπόμονος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Αύριο (3/4) αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα μπει στις προπονήσεις με στόχο να παίξει κόντρα στο Λαύριο το προσεχές Σάββατο.

Για την απόφασή του να έρθει στον ΠΑΟΚ: «H Ελλάδα ήταν πάντα μία από τις χώρες στη λίστα μου που ήθελα να επισκεφθώ. Ο κόσμος αγαπάει το μπάσκετ και είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Και έχω αυτή την ευκαιρία».

Για το τι ήξερε και τι έμαθε για την ομάδα: «Μαθαίνω και σίγουρα είναι πολλά είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει ακόμα να μάθω για τη νέα μου ομάδα. Αυτό που πρέπει να σας πω ότι όταν δέχθηκα το τηλεφώνημα από τους ατζέντηδές μου για το ενδεχόμενο να έρθω να παίξω στην Ελλάδα άκουσα μόνο καλά πράγματα και είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ».

Για το κίνητρό του και τον βασικό του στόχο: «Ο βασικός μου στόχος είναι να έχω μία καλή σχέση με τους συμπαίκτες μου, να χτίσουμε μία καλή χημεία και να διασκεδάσουμε. Και φυσικά να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παίζω μπάσκετ από 3 ετών. Είναι αυτό που θέλω κι αγαπάω να κάνω και αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρό μου».

Για το αν είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα την ομάδα: «Αισθάνομαι έτοιμος και είμαι πάντα έτοιμος. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έκανα προπονήσεις».

Just landed in Thessaloniki!

Kevin Porter Jr. is here!

Welcome to the #PAOKfamily ⚪️⚫️ pic.twitter.com/MixiJKJG3w

— PAOK BC (@PAOKbasketball) April 2, 2024