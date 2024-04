Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Final Four της Euroleague «βλέπει» ο Βεζένκοφ (pic)

Η Εuroleague συνεχίζει την… στήλη της όπου βρίσκει πρώην και νυν αθλητές του μπάσκετ, και όχι μόνο, για να προβλέπουν τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Final Four του Βερολίνου τον ερχόμενο Μάιο.

Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και MVP της σεζόν 2022-2023 στην Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ, να αποκαλύψει ποιες ομάδες θα φτάσουν ως το τέλος της διοργάνωσης, με τον φόργουορντ των Σακραμέντο Κινγκς να στηρίζει τους δύο «αιώνιους».

Ο 28χρονος άσος των Σακραμέντο Κινγκς ρωτήθηκε λοιπόν για τις επιλογές του και συμπεριέλαβε τις δύο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε.

The 2022-23 EuroLeague MVP Sasha Vezenkov has given his predictions for #F4GLORY pic.twitter.com/kMQ6mSckUE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 2, 2024