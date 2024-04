Ολυμπιακός: Προπονήθηκε κανονικά ο Μιλουτίνοφ μετά από 2.5 μήνες

Ευχάριστα νέα είχε από τη σημερινή προπόνηση ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφού είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να παίρνει μέρος στο ομαδικό πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά από 2,5 μήνες και τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκός.

Πλέον ο Σέρβος σέντερ μετρά αντίστροφά για την επιστροφή του στα παρκέ, με την παρουσία του να έρχεται την κατάλληλη στιγμή για τον Ολυμπιακό, αφού πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν όπου θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αλλά και την είσοδό του στο Final Four του Βερολίνου. Μια επιστροφή που αναμένεται να δυναμώσει πολύ τους Ερυθρόλευκους στη γραμμή των ψηλών.

Κατά τα λοιπά, ο Κώστας Παπανικολάου που δεν είχε αγωνιστεί στον αγώνα με τον Άρη προπονήθηκε κανονικά και χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παράλληλα, εκτός παραμένει ο Φιλίπ Πετρούσεφ ο οποίος βλέπει επίσης την επιστροφή του να πλησιάζει.

🏎️ Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να πατήσει… γκάζι!

💪🏽 Μετά από περίπου 2.5 μήνες ο Σέρβος σέντερ έκανε σήμερα (02/04) την πρώτη του ομαδική προπόνηση και πλέον μετρά αντίστροφα για την επανεμφάνισή του στα παρκέ!

😃 Happy to see you back in action Milou!

#OlympiacosBC pic.twitter.com/I6A9TKJw3q

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 2, 2024