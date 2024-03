Μετακόμιση είχε σήμερα το πρωί (25/3), η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιταλία από τη Via dell’Umiltà στο Palazzo Grazioli.

Το κτήριο ήταν η πρώην κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι από το 1995 έως το 2020 και ο χώρος πολιτικών συνόδων κορυφής και δραστηριοτήτων κατά τα χρόνια της πρωθυπουργίας.

Ανάμεσα στις διάφορες ανακαλύψεις που έκαναν οι δημοσιογράφοι μέσα στο… αρχηγείο του Καβαλιέρε ήταν ένα μυστικό πέρασμα, κρυμμένο πίσω από μια βιβλιοθήκη. Αυτό ανακοίνωσε ο ανταποκριτής των Times του Λονδίνου, Τομ Κίνγκτον, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο με την ανακάλυψη από μια μυστική πόρτα που οδηγούσε σε μια πίσω σκάλα.

«Ένας καλός τρόπος για να επιτρέψετε στους καλεσμένους του πάρτι να φύγουν γρήγορα;», λέει ειρωνικά ο δημοσιογράφος.

Να θυμίσουμε ότι στο Palazzo Grazioli, ο Μπερλουσκόνι οργάνωσε συνεντεύξεις τύπου.

Italy’s Foreign Press Association moved into Silvio Berlusconi’s old Rome apartment this morning. First discovery was a secret door to a back staircase. Good way to allow party guests to leave in a hurry? pic.twitter.com/c4LbXzSG2b

