Οι ειδικοί λένε ότι ο ισχυρισμός του Ισλαμικού Κράτους για την επίθεση στη Ρωσία είναι αξιόπιστος

Ο ισχυρισμός του Ισλαμικού Κράτους ότι ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή Ρώσων σε πολιτιστικό κέντρο στην Περιφέρεια της Μόσχας φαίνεται να είναι αληθοφανής και ταιριάζει με ένα μοτίβο προηγούμενων επιδρομών μαχητών, δήλωσαν αναλυτές ασφαλείας το Σάββατο στο Al Arabiya.

Ένας κορυφαίος εμπειρογνώμονας δήλωσε, ωστόσο, ότι ήταν ασυνήθιστο και εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι δράστες είχαν διαμορφώσει και εκτελέσει σχέδιο διαφυγής αντί να συνεχίσουν την επίθεσή τους μέχρι να πυροβοληθούν.

Το ISIS εξέδωσε ανακοινώσεις με τις οποίες ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση το βράδυ της Παρασκευής, κατά την οποία, σύμφωνα με τους Ρώσους ερευνητές, σκοτώθηκαν 133 άνθρωποι, και δημοσίευσε μια φωτογραφία των φερόμενων ως ενόπλων, ενώ πριν λίγο ανήρτησαν και βίντεο.

Ο Άνταμ Ντόλνικ, Τσέχος ειδικός σε θέματα ασφάλειας που έχει μελετήσει παλαιότερες εξτρεμιστικές επιθέσεις στην Ινδία, την Κένυα, τη Ρωσία και αλλού, δήλωσε ότι ο ισχυρισμός του ISIS φαίνεται αξιόπιστος, αν και «αυτό δεν θα εμποδίσει τους Ρώσους να το εκμεταλλευτούν για την ατζέντα της εξωτερικής τους πολιτικής απέναντι στην Ουκρανία και τη Δύση». Ο Ντόλνικ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι οι επιθέσεις από επιδρομείς ένοπλους ήταν ένας τυπικός τρόπος δράσης τα τελευταία χρόνια για το ISIS και την Αλ Κάιντα.

Σημείωσε ότι το ISIS έχει ένα ιστορικό προηγούμενων επιθέσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης σε πτήση του 2015 από το αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ προς την Αγία Πετρούπολη (από το Ισλαμικό Κράτος της Χερσονήσου του Σινά) και της επίθεσης του 2022 στη ρωσική πρεσβεία στην Καμπούλ (από το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν). Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ρωσική FSB δήλωσε ότι απέτρεψε μια επίθεση σε μια συναγωγή της Μόσχας πάλι από το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν), ένα παρακλάδι της ομάδας.

«Αν βάλεις όλα αυτά τα πράγματα στη σειρά, τότε νομίζω ότι είναι απολύτως πιθανό να πρόκειται για μια επίθεση του ISIS», είπε. Το μόνο στοιχείο που ήταν ασυνήθιστο ήταν ότι οι δράστες είχαν καταφέρει να διαφύγουν, είπε – σε αντίθεση με τις τυπικές επιθέσεις εξτρεμιστών μαχητών όπου οι δράστες πηγαίνουν προετοιμασμένοι να πεθάνουν και περιμένουν να πυροβοληθούν στο τέλος από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η εκτέλεση της επίθεσης και της διαφυγής τους έδειξε υψηλό βαθμό σχεδιασμού και συντονισμού, δεδομένου ότι οι ένοπλοι σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να παγιδευτούν σε «όραση τούνελ» (σ.σ. Να «θολώσει» ο δράστης, έχοντας θολή πλαϊνή όραση) και να καταλήξουν διασκορπισμένοι και απομονωμένοι από τους συνεργούς τους, δήλωσε ο Ντόλνικ.

«Αν ήταν αρκετά συντονισμένοι ώστε να πραγματοποιήσουν πραγματικά μια απόδραση όλοι μαζί, όλοι μαζί, αυτό για μένα λέει μια ιστορία πραγματικά καλά σχεδιασμένης επίθεσης και ισχυρού συντονισμού μεταξύ των επιμέρους επιτιθέμενων» υπογράμμισε.

Ο Γιασίν Μουσαρμπάς, Γερμανός δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα ασφάλειας, δήλωσε ότι «η γλώσσα, το περιεχόμενο και τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάληψη ευθύνης δείχνουν ότι ο ισχυρισμός προέρχεται σίγουρα από το ISIS». Ανέφερε πως αυτό αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικά αληθές ότι η ομάδα πραγματοποίησε την επίθεση, αλλά ότι αυτό είναι εύλογο.

