Έπος: Ο Μαρσέλο έπαιξε ντραμς και τρέλανε τους πάντες σε συναυλία των «30 Seconds to Mars» (vid)

Ο Μαρσέλο εκτός από το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο, φαίνεται πως έχει και καλλιτεχνική «φλέβα».

Ο Βραζιλιάνος θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στην συναυλία των 30 Seconds to Mars στην Βραζιλία και είχε την τιμητική του, δείχνοντας το ταλέντο του στην μουσική.

Βλέποντας πως ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και βραβευμένος με Όσκαρ, Τζάρετ Λέτο, φόρεσε μια φανέλα του από τη «σελεσάο», ο 36χρονος άσος της Φλουμινένσε ανέβηκε στη σκηνή και συνόδευσε την μπάντα παίζοντας ντραμς στο κομμάτι «Stuck», από το άλμπουμ «It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day».

Ο Μαρσέλο γνώρισε την αποθέωση από όλο το κοινό και έδειξε τις ικανότητές του στα ντραμς.

Δείτε μερικά στιγμιότυπα από το σόου του Μαρσέλο: