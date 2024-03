Απίθανο γκολ νίκης από τον Κατράνη στο MLS (vid)

Με ιδανικό τρόπο συνδυάστηκε η πρώτη συμμετοχή του Αλέξανδρου Κατράνη στο βασικό σχήμα της Ρίαλ Σολτ Λέικ, με τον Έλληνα μπακ-χαφ να ανοίγει λογαριασμό στο φετινό MLS, μόλις στην δεύτερη συμμετοχή του με τον αμερικανικό σύλλογο.

Ο 25χρονος άσος πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ και χάρισε την νίκη στην ομάδα του κάνοντας το 2-1 κόντρα στην Βανκούβερ Γουάιτκαπς για την 5η αγωνιστική του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, στο 75’ ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, μετά το γύρισμα του Μπαράχας έκανε το ψιλοκρεμαστό σουτ και νίκησε τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι ο Κατράνης έδωσε το δεύτερο «τρίποντο» της σεζόν στην ομάδα του, στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός για τον σύλλογο από την πολιτεία της Γιούτα. Θυμίζουμε, ότι ο Έλληνας αμυντικός άφησε τον Φεβρουάριο την πολωνική Πιάστ Γκλίβιτσε για να αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Katranis to the far post!

Another excellent team effort and @realsaltlake take the lead. pic.twitter.com/a6KxMU70vY

— Major League Soccer (@MLS) March 24, 2024