Η ομιλία του Σανιόλ στους παίκτες της Γεωργίας: «Με την ίδια προσέγγιση και κόντρα στην Ελλάδα» (vid)

Ο Βίλι Σανιόλ, προπονητής της Γεωργίας, θέλησε να κρατήσει προσγειωμένους τους παίκτες του μετά την νίκη-πρόκριση επί του Λουξεμβούγου, ενόψει του τελικού με την Ελλάδα, για τα play offs του Euro 2024.

Ο τεχνικός των Γεωργιανών, μετά το παιχνίδι με το Λουξεμβούργο, μίλησε στους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια και τους παρότρυνε να είναι το ίδιο συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουν την σκληρή δουλειά.

«Περιμένω να έχετε την ίδια προσέγγιση και στο επόμενο παιχνίδι, όπως είχατε από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε τις προπονήσεις. Επικεντρωθείτε στη δουλειά. Όλοι είμαστε χαρούμενοι, κάτι που είναι φυσιολογικό, η χώρα θα έπρεπε να αισθάνεται έτσι, αλλά πρέπει να μείνετε συγκεντρωμένοι», ήταν τα λόγια του Γάλλου τεχνικού στους παίκτες του μετά την νίκη-πρόκριση επί του Λουξεμβούργου.

Some interesting words from Willy Sagnol post-match.

«I expect you to have the same approach for the next game, as you had since Monday. Focus on the job»

«Everyone is happy & existed which is normal, the country should be feeling that way, but you have to stay focused.» pic.twitter.com/jzVJ21GLFr

