Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 26χρονης πορνοστάρ Σοφία Λεόνε, η οποία βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της την 1η Μαρτίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, που την εκπροσωπούσε στον χώρο των ερωτικών ταινιών, ο θάνατός της ερευνάται ως περιστατικό ληστείας και δολοφονίας.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο θάνατος της Σοφίας ερευνάται ως υπόθεση ληστείας και δολοφονίας. Θα πάρουμε χρόνο από τα social media γιατί αυτό είναι δύσκολο. Εκτιμούμε που βλέπουμε τις ιστορίες από ανθρώπους που τη γνώριζαν. Όλοι συμφωνούμε ότι ήταν αγαπημένη και ευγενική. Όλοι την αγαπάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Χ η εταιρεία 101 Modeling.

Την ίδια ώρα, όπως μεταφέρουν φίλοι και αγαπημένοι της 26χρονης, η οικογένειά της απευθύνει έκκληση για «δικαιοσύνη» όσον αφορά τις συνθήκες του θανάτου της.

To be clear, Sophia death is being investigated as a robbery and homicide. We’re going to take time off social media because this is difficult. But we do appreciate seeing the stories from people who knew her. We all agree she was a sweetheart, kind, and gentle. We all love her

— 101 Modeling (@101ModelingInc) March 9, 2024