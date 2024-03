Το Temu σας πουλάει γούνινες μπότες για μόλις 0 δολάρια – Φοβερό;

Κι εκεί που νομίζατε ότι η γρήγορη μόδα ή αλλιώς το λεγόμενο fast fashion, δεν μπορεί να πέσει πιο χαμηλά, η ηλεκτρονική εμπορική ιστοσελίδα Temu αποφασίζει να πουλήσει μπότες από ψεύτικη γούνα για 0 δολάρια.

Ναι, καλά ακούσατε: μηδέν δολάρια.

Πέρυσι, το Wired UK ανέφερε ότι η εταιρεία – που ανήκει στον κινεζικό όμιλο PPD Holdings – χάνει 30 δολάρια ανά παραγγελία προσπαθώντας να εισέλθει στην αγορά των ΗΠΑ, μια εκτιμώμενη απώλεια κάπου μεταξύ 588 και 954 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως

Η Temu αρέσκεται στο να προσεγγίζει τους αγοραστές της μέσω Instagram, και το συγκεκριμένο ζευγάρι εντοπίστηκε σε μια διαφήμιση σε stories σε συνεργασία με έναν από αυτούς τους αμφιλεγόμενους λογαριασμούς moodboard μόδας αλλά και σε ένα meme στο Reddit με τίτλο «wtf did Carti get his boots of Temu» (wtf, πήρε ο Carti τις μπότες του από το Temu;) συνοδευόμενο από φατσούλες που κλαίνε από τα γέλια, με έναν χρήστη να απαντάει στο meme: «Και γιατί να μην το κάνει; Είναι κυριολεκτικά, τζάμπα».

Tι Moncler, τι Temu

Με την ευφυή ονομασία «$0 Fluffy boots», κοινώς μπότες με χνουδωτό τρίχωμα αξίας 0 δολαρίων, το να μην πληρώσετε καθόλου μετρητά θα μπορούσε να σας χαρίσει -κυριολεκτικά- ένα ζευγάρι σε γκρί, μαύρη, λευκή, ρόζ απόχρωση – αλλά η προσφορά ισχύει μόνο για νέους χρήστες της εφαρμογής με παραγγελίες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι μπότες έχουν παρόμοιο στυλ με αυτές που είδαμε στην πρόσφατη πασαρέλα της Moncler, Grenoble, αλλά οι συγκεκριμένες κοστίζουν πολύ λιγότερο. Ή μάλλον, δεν κοστίζουν τίποτα. Παρόλο που η Mariacarla, η Irina και η Vittoria περπάτησαν στη χιονισμένη πασαρέλα με τα δικά τους μοντέλα της Moncler, υποψιαζόμαστε ότι αυτά της Temu θα εξαϋλώνονταν μόλις πατούσατε στις πίστες.

Όμως, παρά τη χαμηλή ποιότητα του προϊόντος, το κόστος τους παραμένει εξωφρενικό. Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτή η τιμή των 0 δολαρίων ακούγεται εντελώς απίθανη – και αυτό συμβαίνει επειδή ουσιαστικά είναι.

«Ψωνίστε σαν δισεκατομμυριούχος»

Το Temu φέρεται επίσης να εκμεταλλεύεται και άλλα πράγματα, όπως κενά αφορολόγητου εμπορίου, και έχει κατηγορηθεί για πώληση προϊόντων που «συνδέονται με καταναγκαστική εργασία».

«Παρακαλώ, κάντε κυριολεκτικά οτιδήποτε, μόνο μην «αγοράσετε» αυτές τις μπότες»

Όταν ο αρθογράφος Elliot Hoste του περιοδικού Dazed απευθύνθηκε στo Temu, ώστε να δοθεί μια απάντηση για τα χαμένα δολάρια ανά παραγγελία, οι εκπρόσωποί της τα διέψευσαν όλα αυτά, λέγοντάς του ότι οι αναφορές για σημαντικές οικονομικές απώλειες «απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και δεν αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα οικονομική μας κατάσταση» και ότι η ανάπτυξή της βασίζεται στην «αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού» και όχι σε εμπορικά κενά.

Όμως, λες και όλα αυτά δεν ήταν αρκετά, έχουν εισχωρήσει και στις διαφημίσεις, κερδίζοντας ένα ακριβό τηλεοπτικό σποτ στο φετινό Super Bowl, το οποίο περιείχε το σλόγκαν τους «Ψωνίστε σαν δισεκατομμυριούχος».

«Χρειάζομαι πραγματικά αυτές τις fluffy μπότες των 0 δολαρίων;»

Ο Hoste όμως δεν αρκέστηκε σε μια απλή επικοινωνία με την εταιρεία. Και αποφάσισε να σας προτείνει μερικές «μη καπιταλιστικές» λύσεις, προκειμένου να μην μπείτε στον πειρασμό να αγοράσετε τις γούνινες μπότες.

«Αν ποτέ μπήκατε στον πειρασμό να αγοράσετε λόγω των παράλογα χαμηλών τιμών του Temu, αναρωτηθείτε, χρειάζομαι πραγματικά αυτές τις fluffy μπότες των 0 δολαρίων; Πόσο θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη θλιβερή ζωή σας; Αντί να «αγοράσετε» αυτές τις μπότες, παρακάτω θα βρείτε μια εύχρηστη, μη εξαντλητική λίστα με όλα τα άλλα πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε και που επίσης δεν θα σας κόστιζαν τίποτα.

Πρώτα απ’ όλα, θα μπορούσατε να κάνετε μια βόλτα στο πάρκο. Στη συνέχεια, θα μπορούσατε να τηλεφωνήσετε στη μαμά σας. Θα μπορούσατε να κάνετε μια βόλτα στο πάρκο, ενώ τηλεφωνείτε στη μαμά σας. Θα μπορούσατε επίσης να τηλεφωνήσετε στη γιαγιά σας, να πείτε στην γειτόνισσα σας ότι είναι ωραία (ακόμη και αν δεν είναι), να πάτε για τρέξιμο, να κάνετε μερικές κάμψεις, να κάνετε μερικά press ups, να σηκωθείτε στις πέντε και να ακούσετε τα πουλιά να κελαηδούν, να κάνετε μια δουλίτσα που αναβάλλετε εδώ και έξι μήνες αλλά στην πραγματικότητα θα σας πάρει λίγα λεπτά – θα μπορούσατε ακόμη και απλώς να καθίσετε. Παρακαλώ, κάντε κυριολεκτικά οτιδήποτε, μόνο μην «αγοράσετε» αυτές τις μπότες».

Πηγή: Dazed