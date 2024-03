Κάνει... πλάκα ο Φερστάπεν: Νίκησε και στη Σαουδική Αραβία (pic)

Από πολύ νωρίς ο Μαξ Φερστάπεν δείχνει ότι κι εφέτος θα είναι το απόλυτο φαβορί για τον 4ο διαδοχικό τίτλο του στη Formula 1.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, μετά το ποδαρικό με το δεξί στο 2024 στο Μπαχρέιν, έκανε το 2Χ2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, περνώντας πρώτος την καρό σημαία και στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Στο πόντιουμ ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari.

Into triple figures 💯 @Max33Verstappen 🏆 pic.twitter.com/x5hKJoIFn6

Ο τρις κάτοχος του τίτλου με την επιτυχία του στον αγώνα της χώρας της Μέσης Ανατολής έφτασε τις 9 σερί νίκες στη Formula 1. Παράλληλα, ανέβηκε για 100η φορά στο βάθρο μόλις στα 26 χρόνια του, πετυχαίνοντας ακόμη ένα πολύ σπουδαίο επίτευγμα. Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Όλιβερ Μπέρμαν στη Ferrari, με τον 18χρονο πιλότο να αντικαθιστά τον Κάρλος Σάινθ και να μπαίνει στην πρώτη επτάδα μαζεύοντας τους πρώτους του βαθμούς.

Your top three in Jeddah! 🥇🥈🥉#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Rpo2RncBPA

— Formula 1 (@F1) March 9, 2024