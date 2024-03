Ο Τούχελ έσπασε δάχτυλο του ποδιού του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πριν τον αγώνα με τη Λάτσιο (vid)

Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Χάρι Κέιν η Μπάγερν Μονάχου μπόρεσε να αντιστρέψει το εις βάρος της 1-0 του πρώτου αγώνα κόντρα στη Λάτσιο και να πάρει την πρόκριση για την φάση των «8» του Champions League.

Μπορεί το ματς να εξελίχθηκε ιδανικά για τους Βαυαρούς, ωστόσο ο τεχνικός των Γερμανών έφυγε λαβωμένος από το γήπεδο, μιας και όπως αποκάλυψε ο ίδιος κατά τη διάρκεια μιας παθιασμένης ομιλίας πριν τον αγώνα έδωσε κλωτσιά στην πόρτα των αποδυτηρίων με αποτέλεσμα να σπάσει το δάχτυλο του ποδιού του.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο τεχνικός των Βαυαρών ανέφερε: «Καθώς έδινα τις οδηγίες μου πριν τον αγώνα, ήρθα σε επαφή με μια πόρτα και σκέφτηκα ότι μπορεί να είχα σπάσει το δάχτυλο του ποδιού, τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Είναι πολύ οδυνηρό γιατί δεν μπορούσα να σταθώ και κάθισα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά είναι όλα καλά».

Thomas Tuchel reveals that he might have broken his toe after giving his pre-game team talk 😳 pic.twitter.com/aEbRP5RiBR

