Αδυναμία σύνδεσης στο Facebook και το Instagram αναφέρουν το απόγευμα της Τρίτης χρήστες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται επίσης το Messenger και το Threads.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγο μετά τις 17.00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την υπηρεσία DownDetector που παρακολουθεί τη λειτουργία των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Οι περισσότεροι χρήστες αναφέρουν ότι αποσυνδέθηκαν αυτόματα από τους λογαριασμούς τους και αδυνατούν να επανασυνδεθούν.

Ορισμένοι διαμαρτύρονται μάλιστα ότι δεν μπορούν να συνδεθούν ούτε στα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας Quest της Meta Platforms, στην οποία ανήκουν οι παραπάνω υπηρεσίες.

«Είμαστε ενήμεροι ότι ο κόσμος έχει προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίς μας. Εργαζόμαστε τώρα για την επίλυσή τους» έγραψε στο X ο εκπρόσωπος της Meta Άντι Στόουν.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024