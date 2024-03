Περισσότερες από 40 ώρες μετά τον ομαδικό βιασμό μιας ισπανίδας τουρίστριας στην Ινδία από επτά άνδρες, η Αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τους τρεις από τους επτά δράστες.

Υπενθυμίζεται πως έχουν συλληφθεί οι τέσσερις, οι οποίοι έχουν ομολογήσει ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και οι άλλοι τρεις, που για την ώρα αγνοούνται.

Σύμφωνα με το θύμα, η ίδια βιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής ενώ διανυκτέρευε σε σκηνή στην περιοχή Dumka μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος δέχτηκε επίσης βάναυση επίθεση από τους δράστες.

Την Κυριακή, το ζευγάρι μέσω ανάρτησης στα social media περιέγραψαν τον εφιάλτη τους.

«Το πρόσωπό μου μοιάζει έτσι, αλλά δεν είναι αυτό που με πονάει περισσότερο. Νόμιζα ότι θα πεθάνουμε. Δόξα τω Θεώ είμαστε ζωντανοί» λέει το θύμα.

Οι τοπικές Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τους τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση έγινε περίπου στις 11 το βράδυ της Παρασκευής.

«Μας χτύπησαν. Έβαλαν ένα μαχαίρι στο λαιμό μου και μου είπαν ότι θα με σκοτώσουν», λέει στα ισπανικά στο βίντεο ο άνδρας, με εμφανή τα τραύματά του.

«Μας συνέβη κάτι που δεν θα ευχόμασταν σε κανέναν. Επτά άνδρες με βίασαν. Μας χτύπησαν και μας λήστεψαν, αν και όχι πολλά πράγματα, γιατί αυτό που ήθελαν ήταν να με βιάσουν. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο με την αστυνομία. Συνέβη απόψε εδώ στην Ινδία» σημειώνεται στη λεζάντα του βίντεο.

a travelvlog couple trying to visit every country in the world decided to go to India as their latest destination.

11 hours ago they announced they were at the hospital because he had been beaten up and she had been gang raped by 7 men. pic.twitter.com/WNSd21TUi5

— pagliacci the hated 🌝 (@Slatzism) March 2, 2024