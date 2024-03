Πρόστιμο άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Κομισιόν στην Apple, η οποία προσπάθησε να καταπνίξει τον ανταγωνισμό απαγορεύοντας στο Spotify και άλλες υπηρεσίες μουσικής να ενημερώνουν τους χρήστες για φθηνότερες συνδρομές που μπορούν να εξασφαλίσουν εκτός του App Store.

Η απόφαση δικαιώνει τη σουηδική Spotify, η οποία υπέβαλε καταγγελία το 2019 για τους περιορισμούς της Apple και την προμήθεια 30% που χρεώνει για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του δικού της καταστήματος εφαρμογών.

Είναι η πρώτη φορά που η Apple τιμωρείται με πρόστιμο από την ΕΕ

«Για μια δεκαετία η Apple έκανε κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά για τη διανομή υπηρεσιών streaming μουσικής μέσω του App Store» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, η οποία έχει κηρύξει πόλεμο στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για τις μονοπωλιακές πρακτικές της.

«Το έκανε εμποδίζοντας τις εταιρείες λογισμικού να ενημερώνουν τους καταναλωτές για εναλλακτικές, φθηνότερες υπηρεσίες μουσικής που διατίθενται εκτός του οικοσυστήματος της Apple. Αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ» είπε.

We’ve imposed a fine on Apple for its abusive App Store rules for music streaming providers.

Press conference by Executive-Vice President @vestager ↓ https://t.co/jZF0TZ05nm

— European Commission (@EU_Commission) March 4, 2024