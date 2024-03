Όλοι δικαιώνουν τη Νότιγχαμ στην Αγγλία: Κατακραυγή για τον Τίρνεϊ (vids)

Σάλος έχει προκληθεί στην Μεγάλη Βρετανία μετά το παιχνίδι της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Λίβερπουλ για την Premier League (0-1), με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Πολ Τίρνεϊ να δέχεται έντονη κριτική για τα σφυρίγματά του, τα οποία έκριναν ουσιαστικά την έκβαση του αγώνα. Λανθασμένες αποφάσεις, που προκάλεσαν την οργή των ανθρώπων και των φιλάθλων της βρετανικής ομάδας, αλλά και την κατακραυγή από τον κόσμο του ποδοσφαίρου στην Αγγλία, που ασκεί έντονη κριτική στον Πολ Τίρνεϊ.

Το μεγαλύτερο λάθος του ρέφερι έγινε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και συγκεκριμένα λίγα δευτερόλεπτα πριν το γκολ της Λίβερπουλ, που έκρινε τον αγώνα και στέρησε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ όσα είχε κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα ματς στο οποίο η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο κοίταξε στα μάτια το πανίσχυρο σύνολο της πρωτοπόρου της Premier League, αλλά λόγω του διαιτητή και των τραγικών λαθών που έκανε δεν κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Τι συνέβη; Λίγο πριν συμπληρωθεί το 8άλεπτο που είχε δείξει ως καθυστερήσεις ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης, μετά από εντολή του Πολ Τίρνεϊ, υπήρξε τραυματισμός παίκτη της Λίβερπουλ, μέσα στη μεγάλη περιοχή των Reds, με τον διαιτητή να διακόπτει το ματς. Όμως, την ώρα που σφύριξε, η μπάλα ήταν στην κατοχή της Νότιγχαμ Φόρεστ και συγκεκριμένα στα πόδια του Χάντσον Οντόι, ο οποίος βρισκόταν έξω από τη μεγάλη περιοχή, από αριστερά όπως έκανε τις επιθέσεις της η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Ο διαιτητής, όμως, όταν ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι έδωσε λανθασμένα την μπάλα στην Λίβερπουλ αντί για τη Νότιγχαμ, που είχε την κατοχή πριν διακόψει το ματς ο Πολ Τίρνεϊ. Έπρεπε η μπάλα να δοθεί στους γηπεδούχους, που ήταν στην επίθεση και είχαν την κατοχή, όταν σφύριξε ο ρέφερι τη διακοπή για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

Ένα τεράστιο λάθος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στα λεγόμενά του ο Μάικ Ντιν, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην ιστορία της Premier League, ο οποίος σφύριξε 894 ματς στην πολύχρονη καριέρα του (2000-2022).

Former Premier League referee Mike Dean on the controversial ending at Nottingham Forest 🆚 Liverpool 🔊 pic.twitter.com/LXEAQbtrqa

Μια φάση που αναλύθηκε στα κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα, με όλους να συμφωνούν ότι ο διαιτητής Πολ Τίρνεϊ έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος και δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να δώσει την μπάλα στην Λίβερπουλ.

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά στα βρετανικά Μέσα, η μπάλα δεν ήταν μέσα στην περιοχή της Λίβερπουλ, όταν ο διαιτητής διέκοψε τη φάση λόγω του τραυματισμού του παίκτη των φιλοξενούμενων. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα δινόταν η μπάλα στον τερματοφύλακα των Reds για να συνεχίσει το παιχνίδι από τα πόδια του. Αντίθετα, διεκόπη με την μπάλα να είναι εκτός περιοχής και μάλιστα στα πόδια ποδοσφαιριστή της Νότιγχαμ (Χάντσον Οντόι).

Ένα ολέθριο λάθος, με τον ισχυρό άνδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά το τέλος της αναμέτρησης να εκφράζει αυτοπροσώπως τα παράπονά του στον Πολ Τίρνεϊ, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού. «Σεβαστείτε τους παίκτες, αυτό συμβαίνει κάθε βδομάδα», είπε στον διαιτητή ο ηγέτης του βρετανικού συλλόγου, που είδε την ομάδα του να αδικείται για μια ακόμα φορά. Ουδέποτε του επιτέθηκε, με τον Βρετανό δημοσιογράφο του BeΙΝ Sports, Άντι Κερ, που ήταν στο σημείο και έβλεπε ξεκάθαρα όσα συνέβησαν να αναφέρει: «Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν κυνήγησε τον διαιτητή και δεν του επιτέθηκε. Προσπάθησε να του μιλήσει, αλλά ο διαιτητής του παιχνιδιού, Πολ Τίρνεϊ, δεν ήθελε να συνομιλήσει μαζί του και να του δώσει την απάντηση που έψαχνε ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ», τόνισε στον αέρα του τηλεοπτικού δικτύου.

«Aggression is too strong a word»

Richard Keys asks @andykerrtv about what happened in the tunnel after the game between Paul Tierney, Evangelos Marinakis and Mark Clattenburg!#beINPL #LFC #NFFC pic.twitter.com/by5VSE8Yty

