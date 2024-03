Έτσι τίμησε τον Ρονάλντο στην πασαρέλα η Georgina Rodriguez

Η Georgina Rodriguez απέτισε φόρο τιμής στον διάσημο σύντροφό της Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς περπατούσε στην επίδειξη Vetements Womenswear Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024-2025 στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι την Παρασκευή.

Η 30χρονη influencer φόρεσε ένα κόκκινο σύνολο που έφερε το νούμερο 7 στο μπροστινό μέρος και το επίθετο του συντρόφου της Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φορούσε το νούμερο 7 κατά την πρώτη του θητεία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και συνέχισε την παράδοση όσο ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιουβέντους.

Και η Georgina Rodriguez απέτισε φόρο τιμής φορώντας το φόρεμα με το νούμερο 7 καθώς περπατούσε στην πασαρέλα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το σύνολο ήταν φτιαγμένο να μοιάζει σαν να το είχε υπογράψει ο διάσημος αθλητής Κριστιάνο Ρονάλντο.

Context: Georgina Rodriguez in a custom designed dress autographed by ronaldo on the Vetements runway during Paris Fashion Week pic.twitter.com/iciYAbsII8 https://t.co/POVoJRvd63

— Context footy (@Context_Footy) March 2, 2024