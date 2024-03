Μέγκαν Μαρκλ: Το ονειρικό ταξίδι της Δούκισσας του Σάσσεξ με τις αγαπημένες της φίλες

Η Μέγκαν Μαρκλ «έκλεισε» τον Φεβρουάριο απολαμβάνοντας λίγο χρόνο ηρεμίας.

Η Δούκισσα του Σάσεξ επισκέφτηκε στις χιονοδρομικές πίστες για μια φανταστική εκδρομή με την ιδρύτρια του Pilates Platinum, Heather Dorak και την Kelly McKee Zajfen, συνιδρύτρια της Alliance of Moms.

Η Dorak μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι σε μια ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας με την τριάδα να φοράει χοντρά μπουφάν, γάντια, γυαλιά ηλίου και σκούφους καθώς πόζαραν μπροστά από χιονισμένα βουνά.

«Ουάου, τι τέλειο ταξίδι!!! Η καρδιά μου είναι τόσο γεμάτη. Τα παιδιά «γκρέμιζαν» τις πίστες την ημέρα και οι ενήλικες ούρλιαζαν από τα γέλια ως τη νύχτα. Πραγματικά [είμαι] ερωτευμένη με τους υπέροχους φίλους μας!», έγραψε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιελάμβανε επίσης επιπλέον εικόνες της γυμνάστριας με μέλη της οικογένειας.

Η Zajfen κοινοποίησε τη φωτογραφία σε δική της ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας ότι είναι «πέρα για πέρα ευγνώμων για τους καλύτερους φίλους».

«Έχει τόσο μεγάλη σημασία και για τους δυο μας»

«Τι ταξίδι! Το ευχαριστώ δεν είναι καν αρκετό για να εκφράσει αυτό που νιώθει η καρδιά μου μετά από αυτό το ταξίδι. Η αγάπη για τον οικογενειακό χρόνο και την περιπέτεια και τα ξεκάρφωτα γέλια έκαναν αυτό το ταξίδι μοναδικό! Στην υγειά των μελλοντικών περιπετειών με φίλους που νιώθουμε σαν οικογένεια και της καθημερινής εκτίμησης», συνέχισε η λεζάντα της.

Η Μέγκαν πέρασε επίσης χρόνο στο «χιόνι» νωρίτερα τον Φεβρουάριο, όταν η ίδια και ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψαν στον Καναδά για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Invictus Games Vancouver Whistler 2025’s One Year to Go.

Για την περίσταση, η Μέγκαν έκανε μια μικρή αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της από τον διάσημη hair – specialist Kadi Lee.

H Lee μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Instagram και εξήγησε ότι έδωσε στα μαλλιά της ένα «σοκολατί καστανόξανθο χρώμα».

«Αυτό το μείγμα κόκκινων και χρυσών υποτόνων δημιουργεί μια δυναμική απόχρωση του καστανόξανθου που όχι μόνο δίνει στο δέρμα την πιο υγιή λάμψη, ειδικά κατά τους ψυχρούς μήνες του χειμώνα, αλλά παρέχει επίσης στα μαλλιά μια λάμψη υψηλής απόδοσης ανώτερου επιπέδου», εξήγησε η Lee.

Οι Αγώνες Invictus Games Vancouver Whistler 2025 θα είναι η πρώτη χειμερινή έκδοση των αγώνων με αθλητές που θα αγωνιστούν σε αθλήματα όπως το snowboard.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δήλωσαν στο PEOPLE ότι απόλαυσαν το ταξίδι τους στον Καναδά, καθώς είναι «ένα μέρος που έχει τόσο μεγάλη σημασία και για τους δυο μας».

*Με πληροφορίες από People | Kεντρική φωτογραφία θέματος: CAITLIN OCHS | Συντελεστές: REUTERS