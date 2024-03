«Είσαι σίγουρος;» – Όταν Κάρολος και Γουίλιαμ εξόργισαν τον Χάρι για τη Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απογοητευτική αντίδραση από την οικογένειά του όταν τους εξήγησε τα σχέδιά του με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Φέρεται ο δούκας του Σάσεξ να εξοργίστηκε όταν ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος του είπε ότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει για τη Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Κάρολος ισχυρίστηκε πως δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει για τη Μέγκαν Μαρκλ στο μέλλον

Η αποκάλυψη έρχεται μέσα από ένα νέο βιβλίο που περιγράφει λεπτομερώς τις εντάσεις μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και του πατέρα του αφότου ο δούκας του Σάσεξ του αποκάλυψε τις σκέψεις του για τα μελλοντικά του σχέδια με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Στο «Our King: Charles III – The Man and the Monarch» από τον Robert Jobson αναφέρεται πως ο δούκας του Σάσεξ αποκάλυψε ότι ήταν έτοιμος να κάνει πρόταση γάμου στη Μέγκαν Μαρκλ στον αδερφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο.

Οι «παγωμένες» αντιδράσεις για τη Μέγκαν Μαρκλ

Ωστόσο, ο πρίγκιπας Χάρι δεν έλαβε τη θετική απάντηση που ήλπιζε.

Όπως αναφέρει η Mirror, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τον ρώτησε αν ήταν σίγουρος ότι θέλει να την παντρευτεί, προτού ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος ισχυριστεί πως δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει για τη Μέγκαν Μαρκλ στο μέλλον.

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να του εξήγησε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει για εκείνη, την Καμίλα, τον Γουίλιαμ, την Κέιτ και τα παιδιά τους.

Η συζήτηση φέρεται να εξόργισε τον πρίγκιπα Χάρι, με τις εντάσεις να εντείνονται μέχρι την ημέρα του γάμου του με τη Μέγκαν Μαρκλ στις 19 Μαΐου 2018.

Τα τελευταία χρόνια, οι εντάσεις ήταν αξιοσημείωτες μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και της οικογένειάς του από τότε που η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι αποφάσισαν να παραιτηθούν από μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020.

Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται καθώς ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά του υπουργείου Εσωτερικών για τη φρουρά ασφαλείας του όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε προσπαθήσει να ανατρέψει μια απόφαση για την υποβάθμιση της ασφάλειάς του, αφού έπαψε να είναι εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.