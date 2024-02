Η UEFA αποθέωσε τον «killer» Ελ Κααμπί (pic)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι πιο… καυτός από ποτέ στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού.

Ο Μαροκινός φορ των Πειραιωτών βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα κάτι που επιβεβαίωσε και χθες πετυχαίνοντας το «χρυσό» γκολ της νίκης του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού.

Άλλωστε η «γλώσσα» των αριθμών μιλά από μόνη της μιας και ο Ελ Κααμπί έχει οκτώ γκολ στα τελευταία έξι ματς, όντας ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό το νικηφόρο σερί που «τρέχουν» οι ερυθρόλευκοι με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους.

Έτσι λοιπόν με αφορμή το εξαιρετικό διάστημα που διανύει η UEFA έπλεξε το εγκώμιο του Μαροκινού φορ μέσα από τα social media της συνοδεύοντας το μήνυμα της και με μια φλόγα.

8️⃣ goals in his last 6️⃣ games for Ayoub El Kaabi 🔥@olympiacosfc || #UECL pic.twitter.com/orMPXRmtAE

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 28, 2024