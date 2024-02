Αποκαλυπτικός Λίλαρντ: «Σοβαρά, δεν έχω ζωή…» (pic)

Λίγο πριν το ξεκίνημα της σεζόν ο Ντέιμιαν Λίλαρντ ύστερα από 11 ολόκληρα χρόνια στο Όρεγκον με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, μετακόμισε στους Μιλγουόκι Μπακς.

Όπως είναι λογικό, ο «Dame» προσπαθεί ακόμα να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή, αποκαλύπτοντας στο «Sports Illustrated» πως ουσιαστικά βγαίνει από το σπίτι μόνο για την προπόνηση, ενώ βλέπει πολύ πυγμαχία και παίζει videogames.

«Πάω στην προπόνηση, πάω στο σπίτι, βλέπω πυγμαχία, παίζω videogames. Φίλε, γράφω στο YouTube ‘FightHype’ (σάιτ πυγμαχίας) 100 φορές και προσεύχομαι να έχει βγει κάτι καινούργιο. Σοβαρά, δεν έχω ζωή…», ανέφερε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Damian Lillard admits that life in Milwaukee is ‘lonely’ and he doesn’t ‘have much of a life.’

“Go to practice, go home, watch boxing, play video games. Man, I type in [boxing website] FightHype on YouTube 100 times and be praying for something new to be on there. Seriously, I… pic.twitter.com/A5pEGVHtMm

