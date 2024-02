Στη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2029 ο Όσκαρ Μπομπ (pic)

Σε μια κίνηση με γνώμονα το μέλλον προχώρησε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία «έδεσε» με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό, Όσκαρ Μπομπ.

Ο 20χρονος Νορβηγός, είναι το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ των Πολιτών, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να τον να τον ενσωματώνει σταδιακά στην πρώτη ομάδα, δίνοντας του χρόνο συμμετοχής σε αρκετά παιχνίδια την φετινή σεζόν.

Όπως ανακοίνωσαν οι Πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης, ο Μπομπ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Έτιχαντ» μέχρι το 2029, ενώ το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το 2024. Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός εντάχτηκε στις ακαδημίες των Πολιτών το 2019, όταν και τον αγόρασαν από την Βαλερέγκα και έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τον περασμένο Σεπτέμβρη.

«Είμαι πολύ περήφανος για το νέο συμβόλαιο, είναι τιμή μου. Τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στη συνέχεια της εξέλιξής μου και να δουλέψω όσο πιο σκληρά μπορώ για να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει ακόμα περισσότερα», δήλωσε ο Μπομπ μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου.

Την φετινή σεζόν ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός έχει πραγματοποιήσει 16 συμμετοχές με απολογισμό 2 γκολ και 2 ασίστ. Επίσης, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα Νορβηγίας με την οποία έχει παίξει 4 φορές.

Your chance to win a signed Oscar Bobb shirt! 💥

«It’s an honour!» 🩵

Watch Oscar Bobb’s full interview after signing his new contract at City! 💬

— Manchester City (@ManCity) February 26, 2024