Θεραπεία που ήδη κυκλοφορεί για το άσθμα έλαβε πράσινο φως στις ΗΠΑ και για τη μείωση των σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων σε τρόφιμα, με την προοπτική να προλάβει τα δυνητικά θανατηφόρα περιστατικά αναφυλαξίας.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε το μονοκλωνικό αντίσωμα ομαλιζουμάμπη των εταιρειών Roche και Novartis για ενήλικες και παιδιά άνω του ενός έτους ως προφύλαξη για την τυχαία έκθεση σε αλλεργιογόνα των τροφίμων.

Η απόφαση βασίστηκε σε κλινική μελέτη που δημοσιεύεται στο The New England Journal of Medicine.

Οι χρήστες της ενέσιμης θεραπείας θα πρέπει να συνεχίζουν να αποφεύγουν τα τρόφιμα στα οποία είναι αλλεργικοί αλλά μπορούν να ανησυχούν λιγότερο για την τυχαία κατανάλωση μικροποσοτήτων, δήλωσε στο Reuters ο Ρόμπερτ Γουντ του Κέντρου Παίδων του Πανεπιστημίου «Τζονς Χόπκινς» στη Βαλτιμόρη, επικεφαλής της κλινικής δοκιμής.

«Υπάρχουν πολλοί ασθενείς και οικογένειες για τος οποίες θα κάνει μεγάλη διαφορά στις ζωές τους» είπε.

Περίπου το 2% των ενηλίκων και το 4-8% των παιδιών στις ΗΠΑ πάσχουν από τροφικές αλλεργίες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας.

Κάθε χρόνο καταγράφονται 30.000 επισκέψεις στα επείγοντα, 2.000 νοσηλείες και 150 θάνατοι.

Κι αυτό επειδή οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις μπορούν να εξελιχθούν σε αναφυλαξία, μια σοβαρή κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία λόγω πρηξίματος στο λαιμό και τη γλώσσα.

Για τον λόγο αυτό τα άτομα με σοβαρές αλλεργίες πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους ενέσεις επινεφρίνης.

Μειωμένη ευαισθησία

Στη μελέτη συμμετείχαν 177 παιδιά 1-18 ετών και τρεις ενήλικες, όλοι με σοβαρές τροφικές αλλεργίες.

Πριν λάβουν τη θεραπεία, οι συμμετέχοντες αντιδρούσαν σε λιγότερο από 100 milligram πρωτεΐνης φιστικιού, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο ενός φιστικιού. Αντιδρούσαν επίσης σε λιγότερο από 300 mg τουλάχιστον δύο άλλων αλλεργιογόνων, όπως γάλα, αβγό, κάσιους, καρύδι, κάστανο και σιτάρι.

Μετά τη θεραπεία, το 67% των συμμετεχόντων που έλαβαν ομαλιζουμάμπη μπορούσαν να καταναλώσουν περίπου τέσσερα φιστίκια χωρίς να εκδηλώσουν μέτρια ή σοβαρή αλλεργία, συγκριτικά με 7% στην ομάδα του placebo.

Περίπου το 44% μπορούσε να καταναλώσει περίπου 25 φιστίκια, ανέφεραν οι ερευνητές.

Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια για τα υπόλοιπα αλλεργιογόνα της μελέτης. Στην ομάδα που έλαβε το φάρμακο, το 41% των εθελοντών με αλλεργία στα κάσιους μπορούσαν να καταναλώσουν ένα γραμμάτιο χωρίς σοβαρή αντίδραση, συγκριτικά με 3% στην ομάδα ελέγχου.

Στην περίπτωση του γάλακτος τα ποσοστά ήταν 66% έναντι 10%.

Και στην περίπτωση του αβγού, το 68% όσων έλαβαν τη θεραπεία ανέχονταν την έκθεση, συγκριτικά με κανέναν στην ομάδα ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε θεραπεία ή έλαβαν placebo για 16 έως 20 εβδομάδες, ανάλογα με το βάρος τους και τη συγκέντρωση αντισωμάτων του αίματος που συνδέονται με αλλεργίες.

Έπειτα από επιπλέον 24 εβδομάδες θεραπείες σε 38 από τα παιδιά της μελέτης, η ευαισθησία στα αλλεργιογόνα έμεινε σταθερή ή μειώθηκε, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η ομαλιζουμάμπη εγκρίθηκε τη δεκαετία του 2000 για την αντιμετώπιση του άσθματος τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.