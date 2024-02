Η εντεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα

Με αρκετές αλλαγές ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Βάσκος προπονητής έπειτα από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με τρία ματς στη σειρά θέλησε να φρεσκάρει το αρχικό του σχήμα δίνοντας αρκετές ευκαιρίες. Κάπως έτσι ο Ομάρ Ρίτσαρντς, ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο Βιθέντε Ιμπόρα, ο Ζοβάνε Καμπράλ και ο Φραν Ναβάρο ξεκινούν στο απογευματινό παιχνίδι.

Αναλυτικά η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρίτσαρντς, Κάρμο, Μπιανκόν, Ροντινέι, Ιμπόρα, Έσε, Όρτα, Καμπράλ, Φορτούνης και Ναβάρο

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAST #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/d9FxhvMRrc

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 25, 2024