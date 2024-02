Θα ήθελες να ζήσεις όπως οι μελλοντικοί άποικοι στον Άρη; Η NASA ψάχνει εθελοντές

Η NASA αναζητά εθελοντές για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ανακάλυψη του πώς θα είναι να ζει κανείς στον Άρη.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η διαστημική εταιρεία γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της ότι αναζητά περισσότερους συμμετέχοντες που θα ήταν πρόθυμοι να ζήσουν σε μια ψεύτικη εκδοχή του Άρη στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον του Τέξας για ένα χρόνο, πριν από την ανθρώπινη εξερεύνηση του πραγματικού πλανήτη στο μέλλον.

Σηματοδοτώντας τη δεύτερη από τις τρεις αποστολές που ονομάζονται CHAPEA – ή αλλιώς Crew Health and Performance Exploration Analog – η τελευταία πρόκειται να δει τέσσερις εθελοντές να ζουν σε μια προσομοίωση 1.700 τετραγωνικών μέτρων, που ονομάζεται Mars Dune Alpha, η οποία είναι ένας τρισδιάστατα εκτυπωμένος βιότοπος που διαθέτει χώρους διαβίωσης για κάθε εθελοντή, έναν χώρο εργασίας, έναν ιατρικό σταθμό και χώρους αναμονής, καθώς και ένα μαγειρείο και σταθμούς καλλιέργειας τροφίμων.

Η τεχνητή περιοχή, σύμφωνα με τη NASA, «προσομοιώνει τις προκλήσεις μιας αποστολής στον Άρη, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών των πόρων, των αποτυχιών του εξοπλισμού, των καθυστερήσεων στην επικοινωνία και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων».

Τα πληρώματα θα είναι επίσης υπεύθυνα για διάφορες εργασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου τους στον βιότοπο, πρόσθεσε ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων «προσομοιωμένων διαστημικών περιπάτων, ρομποτικών λειτουργιών, συντήρησης του βιότοπου, άσκησης και ανάπτυξης καλλιεργειών».

NASA Seeks Volunteers for Second Mars Simulation Mission — but There Are a Few Constraints https://t.co/GefRFdBOek

— People (@people) February 25, 2024