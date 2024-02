Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ρωσίας επιτέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (23/2) στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, για δεύτερη συνεχή νύχτα, πλήττοντας ένα κτήριο κατοικιών με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να τραυματιστούν σοβαρά δύο άνθρωποι, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Ένα κτήριο κατοικιών στην Οδησσό υπέστη ζημιές από εχθρικούς βομβαρδισμούς και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά», έγραψε ο κυβερνήτης ‘Ολεχ Κίπερ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Δύο τραυματίες έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής… και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση».

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν φλόγες να υψώνονται στον ουρανό από αρκετά κτήρια.

Russians killed 3 people in Odesa. Debris of an enemy drone fell on the building, a fire started. During extinguishing, bodies of the dead were found. Then the occupiers launched rockets in the region pic.twitter.com/8E1anUyM8s

— Eugene Dnipro 🇺🇦 (@EvgeniyDnepr390) February 23, 2024