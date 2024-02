«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την ισχυρή και ακλόνητη πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, διπλωματική και ανθρωπιστική υποστήριξή της για να βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημέρα κήρυξης του πολέμου από την Ρωσία στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Σαρλ Μισέλ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Ρομπέρτα Μέτσολα τονίζουν ότι σήμερα είναι μια «τραγική επέτειος», αυτή του «επιθετικού πολέμου πλήρους κλίμακας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, κατά προφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ».

Μιλούν για δύο χρόνια βίας, βαρβαρότητας, τρόμου και καταστροφής, τονίζοντας πως «δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το αρχικό σοκ της επίθεσης, τη φρίκη των γεγονότων στην Μποροντιάνκα, την Μπούχα, τη Μαριούπολη».

Ωστόσο, προσθέτουν ότι, παρά τις συνεχιζόμενες φρικαλεότητες σε ολόκληρη τη χώρα, «η Ουκρανία παραμένει σταθερή» και «ο ηρωικός ουκρανικός λαός επιδεικνύει σθένος και αποφασιστικότητα υπερασπίζοντας την πατρίδα του και αγωνίζεται για την ελευθερία του και τις κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες».

Tomorrow will mark two years since Russia attacked Ukraine in a full-scale invasion.

We are proudly raising the Ukrainian flag at our headquarters in solidarity with the people fighting for Ukraine’s freedom.

It will fly high in Brussels every day when 🇺🇦 joins the EU. pic.twitter.com/S1Cb99n8aM

— European Commission (@EU_Commission) February 23, 2024