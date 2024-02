Ρίβερς: «Ρώτησα τη διοίκηση των Μπακς γιατί απέλυσε τον Γκρίφιν» (vid)

Στην πρώτη επαφή που είχε με τους Μιλγουόκι Μπακς αναφέρθηκε ο Ντοκ Ρίβερς, σε εκπομπή στην οποία είχε βρεθεί καλέσμένος.

Ο τεχνικός των «ελαφιών» μίλησε για το πως τον προσέγγισε η ομάδα, ενώ στάθηκε και στην πρώτη αντίδραση που είχε, επισημαίνοντας ότι ρώτησε τους ανθρώπους του συλλόγου του Ουισκόνσιν τους λόγους που αποφάσισαν να απολύσουν τον προηγούμενο προπονητή, Έιντριαν Γκρίφιν.

«Όταν με κάλεσαν, είπα στη διοίκηση των Μπακς: “Δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό…” και μου είπαν: “Δεν έχει σημασία, το κάναμε τώρα. Σε θέλουμε”. Γι’ αυτό τον λόγο, αρχικά είχα έναν δισταγμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντοκ Ρίβερς.

Doc Rivers admits he was a bit confused when Milwaukee called him

“I told [Bucks ownership] ‘I don’t understand why you’re doing this.’”

(🎥 @SiriusXMNBA )

pic.twitter.com/yOj04JgSYT

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 20, 2024