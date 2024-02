Στα Public αγοράζεις τώρα και πληρώνεις σε 30 ημέρες με το “Pay in 30”

Αλήθεια, τι είναι αυτό που κάνει απολαυστική μία αγοραστική εμπειρία; Αρκεί να ανακαλύψουμε το προϊόν που μας ενδιαφέρει ετοιμοπαράδοτο σε κάποιο κατάστημα και σε προνομιακή τιμή ή μήπως πλέον ζητάμε κάτι περισσότερο όταν πραγματοποιούμε τις αγορές μας; Αναμφίβολα, ο καθένα από εμάς θα δώσει μία διαφορετική απάντηση στα παραπάνω ερώτημα, αν και υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε πως είναι απαραίτητο και αυτό είναι η «ευελιξία». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Σημαίνει πως πλέον βασική μας προτεραιότητα είναι να γνωρίζουμε πως έχουμε επιλογές, πως έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη τη στιγμή που προκύπτει, χωρίς να φοβόμαστε πως θα ξεφύγουμε από το budget που επιθυμούμε να διαθέσουμε ή πως θα δεσμευτούμε περαιτέρω. Ουσιαστικά, θέλουμε να νιώθουμε ξέγνοιαστοι ενώ πραγματοποιούμε τις αγορές μας, ακόμη και αν πρόκειται για μία απρόβλεπτη αγορά που δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά μας.

Συνεπώς, την επόμενη φορά που θα προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη, αν χρειαστεί για παράδειγμα να αντικαταστήσουμε άμεσα κάποια οικιακή συσκευή ή να αγοράσουμε καινούργιο ζευγάρι ακουστικά για το γραφείο, επειδή αυτό που είχαμε χάλασε, δεν υπάρχει λόγος άγχους. Αρκεί να επιλέξουμε για την αγορά μας τα καταστήματα Public!

Ο λόγος είναι πως τα Public βρήκαν για μία ακόμη φορά τον τρόπο να μας διευκολύνουν, να κάνουν πιο ευέλικτες και carefree τις αγορές μας, διευρύνοντας την ήδη αγαπημένη και δημοφιλή υπηρεσία πληρωμών “Public Now, Pay Later” (BNPL) με Klarna. Κάπως έτσι, πλέον μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις αγορές μας, άτοκα, χωρίς πιστωτική κάρτα και να τις εξοφλήσουμε έπειτα από 30 ημέρες. Ναι, έχουμε τη δυνατότητα πρώτα να παραλάβουμε τα προϊόντα και έπειτα να πληρώσουμε.

Μία έξυπνη λύση πληρωμών που δεν δεσμεύει τους καταναλωτές, ούτε τα χρήματά τους

Επιλογή 1η: Πληρωμή με δόσεις χωρίς κάρτα (Pay in 3)

Όσοι έχει χρειαστεί στο παρελθόν να αξιοποιήσουμε την υπηρεσία “Public Now, Pay Later” με Klarna, γνωρίζουμε πως πρόκειται για έναν σύγχρονο και ιδιαίτερα ευέλικτο τρόπο πληρωμών, ο οποίος διευκολύνει τις αγορές μας, αφού μας επιτρέπει να εξοφλήσουμε το ποσό μίας αγοράς σε δόσεις, ακόμη και αν δεν διαθέτουμε πιστωτική κάρτα. Ωστόσο, αυτό αφορά στην υπηρεσία Pay in 3 η οποία μας δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε τρεις ισόποσες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται τη στιγμή που κάνουμε check-out.

Επιλογή 2η: Αγορά τώρα, πληρωμή 30 μέρες μετά (Pay in 30 days)

Πλέον, βέβαια, έχουμε στη διάθεσή μας και την επιλογή Pay in 30 days. Πρόκειται για μία νέα δυνατότητα πληρωμής που αφορά σε αγορές από 10 έως 200 ευρώ για μικρές οικιακές συσκευές, gadgets και βιβλία, αγορές τις οποίες μπορούμε να αποπληρώσουμε μέσα σε έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία που δρομολογήθηκε η παραγγελία μας. Μάλιστα, η διαδικασία που ακολουθούμε για να πραγματοποιήσουμε μία αγορά με τη νέα υπηρεσία Pay in 30 είναι πολύ απλή και σχεδόν ίδια με αυτή που ακολουθούμε για την υπηρεσία Pay in 3.

Πώς να πληρώσεις με Klarna εύκολα και γρήγορα στα Public

Πιο αναλυτικά, καθώς πραγματοποιούμε την αγορά μας στο public.gr και αφού έχουμε προσθέσει τα αγαπημένα μας προϊόντα στο καλάθι, επιλέγουμε την Klarna ως τρόπο πληρωμής. Έπειτα, φτάνουμε στο τελευταίο βήμα, δηλαδή στην επιλογή του τρόπου πληρωμής με Klarna, όπου κλικάρουμε την επιλογή «Όλο το ποσό σε 30 ημέρες άτοκα». Ειδάλλως, αν βρισκόμαστε σε κάποιο κατάστημα Pubic, μπορούμε να εξοφλήσουμε την αγορά μας με τον ίδιο τρόπο, δημιουργώντας λογαριασμό στην Klarna ή πραγματοποιώντας σύνδεση στον ήδη υπάρχον λογαριασμό μας.

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως όποια επιλογή πληρωμής και αν κάνουμε από την υπηρεσία πληρωμών “Public Now, Pay Later” (BNPL) με Klarna, θα έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε την αγορά και κυρίως, την εξόφλησή της, σύμφωνα με τις ανάγκες και το budget μας. Έτσι και αλλιώς, αυτός είναι και σκοπός για τον οποίο τα Public μας προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, επειδή επιθυμούν να καλύπτουν όλα τα αγοραστικά προφίλ, όλων των καταναλωτών, επειδή θέλουν όλοι να μοιραζόμαστε ακόμη περισσότερες δυνατότητες αγοράς.