Για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα δεν χρειάζεται τύχη, αρκεί να τα κυνηγάς. Ξεπερνάς κάθε δυσκολία που συναντάς και φτάνεις στην κορυφή.

Η Χίλαρι Σουάνκ αποκάλυψε τα δύσκολα φοιτητικά της χρόνια, πριν γίνει επιτυχημένη ηθοποιός. Η σταρ του Χόλιγουντ έδωσε συνέντευξη στη «Wall Street Journal» και αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έκανε να κυνηγήσει το όνειρό της στην υποκριτική.

«Η μητέρα μου είχε χωρίσει πρόσφατα από τον πατέρα μου, οπότε κατεβήκαμε με το αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες από το Μπέλιγχαμ. Στο Λος Άντζελες, εγώ και η μητέρα μου αρχικά ζούσαμε σε ήσυχους δρόμους, μέσα στο αυτοκίνητο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όταν δεν κοιμόμασταν στο αυτοκίνητο, μέναμε στο σπίτι ενός νέου φίλου που ήταν στην ηλικία μου, του οποίου η οικογένεια είχε μόλις μετακομίσει και προσπαθούσε να πουλήσει το σπίτι του. Κοιμόμασταν σε ένα φουσκωτό στρώμα».

Όπως είπε στη συνέχεια, λίγο καιρό αργότερα η μητέρα της βρήκε νέα δουλειά, ως γραμματέας. Έτσι, κατάφεραν με τα πρώτα τους χρήματα να νοικιάσουν ένα υπνοδωμάτιο.

Σιγά σιγά, η Χίλαρι Σουάνκ ξεκίνησε να παίρνει μέρος σε οντισιόν και να γίνεται μέρος του χώρου του θεάματος. «Ξεκίνησα μόνο από την τηλεόραση, αλλά δεν με ένοιαζε. Ήμουν ενθουσιασμένη που ζούσα το όνειρό μου», εξήγησε.

Τελικά, η ηθοποιός υπέγραψε με την Bonnie Liedtke, η οποία ανακάλυψε και εκπροσώπησε αρκετούς ταλαντούχους ηθοποιούς, συμπεριλαμβανομένου του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η πρώτη της μεγάλη τηλεοπτική συμμετοχή ήρθε το 1992 όταν έλαβε μέρος στο «Buffy the Vampire Slayer».

