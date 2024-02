Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Το πρόσωπό του δεν κουνιέται από τις πλαστικές» – Τα αρνητικά σχόλια

Ο Nτέιβιντ Μπέκαμ προσέχει ιδιαίτερα το στιλ του και την εξωτερική εμφάνιση του, από την αρχή της καριέρας του στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η πρόσφατη εμφάνιση του στα φετινά BAFTA, δεν συγκέντρωσε και τα πιο κολακευτικά σχόλια από τους followers του.

Ο 48χρονος πρώην ποδοσφαιριστής συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά τα φλας των φωτογράφων, όταν εμφανίστηκε για να παραδώσει ένα βραβείο. Ωστόσο, τα σχόλια που συγκέντρωσε η συγκεκριμένη εμφάνισή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν κυρίως αρνητικά.

Πολλοί σχολίασαν πως πλέον από τις πλαστικές που έχει κάνει δεν φαίνονται τα μάτια του, ενώ αρκετοί έγραψαν στο Twitter πως το πρόσωπό του είναι τόσο πρησμένο, που δεν κουνιέται καν. «Παρακαλώ σταμάτα με την πλαστική και τα fillers. Επίσης νομίζω ότι ήσουν πιο γλυκός όταν είχες τα φυσικά σου δόντια», έγραψε ένας άλλος με έναν δεύτερο να σχολιάζει απορημένος: «Μα τι στο καλό έχει κάνει στο πρόσωπό του;».

What’s David Beckham done to his face? Men getting plastic surgery is fucking mental to me, especially when it never looks natural and rarely looks good

— Billy James Cobb (@BillyJamesCobb) February 19, 2024