Μέσα στο μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου – με 7.351 δωμάτια και εσωτερικό θεματικό πάρκο

Το First World Hotel διαθέτει 7.351 δωμάτια, οπότε μπορείτε να περιμένετε να μοιραστείτε το ξενοδοχείο με περισσότερους από 14.000 επισκέπτες όταν είναι κατάμεστο.

Τα δωμάτια βρίσκονται σε 28 ορόφους και κυμαίνονται από standard και deluxe δωμάτια έως World Club δωμάτια που διαθέτουν πρόσθετο καθιστικό. Πρόκειται σίγουρα για ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο, βαμμένο σε ρίγες ουράνιου τόξου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το Λας Βέγκας της Ασίας.

Άνοιξε το 2001 με έναν μόνο πύργο και πήρε τον τίτλο του μεγαλύτερου στον κόσμο το 2015 από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. Ωστόσο, είχε χάσει από το The Palazzo στο Λας Βέγκας το 2008 μετά την επέκταση του The Venetian.

Το συγκρότημα των 500.00 τετραγωνικών μέτρων

Το τριών αστέρων First World Hotel εκτείνεται πλέον σε δύο κτίρια, με το δεύτερο που ονομάζεται Tower 2 Annex να προσθέτει επιπλέον 1.233 δωμάτια, επανακτώντας τον τίτλο του παγκόσμιου ρεκόρ το 2016.

Μαζί με τα δωμάτια, στο εσωτερικό του ξενοδοχείου υπάρχει επίσης το The Food Factory για πρωινό σε μπουφέ, μαζί με το The Junction για κέικ και γλυκά και το περίπτερο Gelato για milkshakes και παγωτό.

Αλλά δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο – συνδέεται επίσης με το συγκρότημα First World Plaza 500.00 τετραγωνικών μέτρων. Στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου, το οποίο βρίσκεται έναν όροφο πάνω από το λόμπι, υπάρχει ένα εσωτερικό θεματικό πάρκο, το Skytropolis Funland.

Διαθέτει 20 διαδρομές στο εσωτερικό του, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών αναψυχής, όπως η περιστρεφόμενη δισκοθήκη Disco και το τρενάκι Super Glider. Μια ρόδα του λούνα παρκ, αμαξάκια με συγκρουόμενα μαζί με ένα καρουζέλ.

Άλλα αξιοθέατα περιλαμβάνουν το ευρωπαϊκού τύπου Snow World με έλκηθρο και ιγκλού, το Genting Bowl, το κέντρο πολιτισμού Seni Kome Peng Hen και το Ripley’s Believe It Or Not Odditorium. Και ενώ ο τζόγος στη Μαλαισία απαγορεύεται, υπάρχει ένα καζίνο στις εγκαταστάσεις που τον επιτρέπει.

Μια εσωτερική πισίνα, μια αίθουσα μπόουλινγκ και ένας κινηματογράφος βρίσκονται επίσης μέσα. Αν δεν σας αρκεί η τραπεζαρία του ξενοδοχείου, υπάρχουν επίσης περισσότερα από 50 καφέ, μπαρ και εστιατόρια για να διαλέξετε.

Αν θέλετε να μείνετε στο First World Hotel, δεν θα σας κοστίσει πολύ – η τιμή ξεκινά από 22 λίρες τη βραδιά. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει παραδέχτηκαν ότι είναι συχνά γεμάτο κόσμο, αλλά ήταν μια εξαιρετική εμπειρία να μείνει κανείς στο θέρετρο που σπάει κάθε ρεκόρ.

Ένα άτομο παραδέχτηκε ότι ήταν μια «ωραία εμπειρία» και πρόσθεσε: «Ένα εκατομμύριο επιλογές φαγητού και διασκέδασης». Το First World Hotel λίγο έλειψε να χάσει την πρώτη θέση του ως το μεγαλύτερο στον κόσμο το 2017.

Σχέδια για ένα νέο ξενοδοχείο στη Σαουδική Αραβία αποκάλυψε το Abraj Kudia, το οποίο θα έχει περισσότερα από 10.000 δωμάτια.

Προβλέπεται ότι θα κόστιζε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια λίρες, και ήλπιζε να ανοίξει το 2017 – αλλά αυτό τέθηκε σε παύση το 2015, με το μισοχτισμένο θέρετρο να μην έχει ανοίξει ακόμη από το 2024.

*Με πληροφορίες από TheSun | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Flickr: alex.ch