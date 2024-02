Έξι χρόνια φυλάκιση στον Πρόμες για εμπόριο ναρκωτικών

Δεν έχουν τελειωμό τα μπλεξίματα του Κουίνσι Πρόμες με την δικαιοσύνη. Το ολλανδικό δικαστήριο πήρα την τελική απόφαση στην δίκη που διεξήχθη σήμερα (14/2) και ο Ολλανδός διεθνής επιθετικός τιμωρήθηκε με έξι χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναστολή, για συμμετοχή σε εμπόριο κοκαίνης.

Ο 32χρονος επιθετικός είχε εμπλακεί σε υπόθεση ναρκωτικών που είχαν εντοπιστεί το 2020, στο λιμάνι της Αμβέρσας, με τον ποδοσφαιριστή να έχει στην… πλάτη του και ποινή κάθειρξης 1,5 χρόνου για επίθεση με μαχαίρι σε ξάδερφό του.

Ο Ολλανδός πάντως δεν έχει επιστρέψει στην πατρίδα του για την εκδίκαση της υπόθεσης και βρίσκεται στη Ρωσία, όπου παίζει με τη φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας, κάτι που σημαίνει ότι οι ολλανδικές Αρχές δεν μπορούν να τον συλλάβουν.

Ο Πρόμες βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης ρωσικού διαβατηρίου για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ενώ πιθανότατα θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Σπαρτάκ μέχρι το 2025.

🚨 OFFICIAL: Quincy Promes has been sentenced to 6-years in prison! ⚖️

The Dutchman pleaded guilty to being involved in the importation of more than 1,300 kg of cocaine.

The value of the goods is estimated at €75 million. 💰 pic.twitter.com/dw2T3RyfQU

