Τζο Μπάιντεν: Χαμός με ανάρτησή του περί θεωριών συνωμοσίας για την Σουίφτ – «Ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διακωμώδησε τις θεωρίες συνωμοσίας για την Τέιλορ Σουίφτ μετά τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl το βράδυ της Κυριακής.

«Ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του ίδιου, με τα μάτια του να εκπέμπουν κόκκινο φως.

Για την ιστορία, οι Kansas City Chiefs νίκησαν τους San Francisco 49ers με σκορ 25-22 και έγιναν η πρώτη ομάδα μετά από 19 σεζόν που επαναλαμβάνεται ως πρωταθλήτρια του Super Bowl. Έχουν κατακτήσει τρεις τίτλους την τελευταία μισή δεκαετία.

Η Σουίφτ παρευρέθηκε στο παιχνίδι για να υποστηρίξει τον σύντροφό της Travis Kelce παίκτη των Chiefs. Η σούπερ σταρ έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας. Συγκεκριμένα ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι η Σουίφτ θα μπορούσε να επηρεάσει τις εκλογές υπέρ του Μπάιντεν.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE

— Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024