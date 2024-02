Σε δέντρο χτύπησε το αμάξι του Κέλβιν Κίπτουμ – Σοκαριστικές εικόνες από το δυστύχημα 

Σοκ προκάλεσε στην αθλητική κοινότητα η είδηση του τραγικού θανάτου του μαραθωνοδρόμου, Κέλβιν Κίπτουμ, σε ηλικία μόλις 24 ετών στη δυτική Κένυα.

Ο Κίπτουμ, γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1999 στο Τσεπσάμο της Κένυας, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Κάπταγκατ της πατρίδας του, ενώ, την τελευταία του πνοή «άφησε» στο σημείο και ο προπονητής του, Ζερβέ Χακιζιμάνα, ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε σε νεαρή ηλικία και τον εξέλιξε σε πρωταθλητή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο CNN ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας μια γυναίκα που επέβαινε επίσης στο όχημα επέζησε με σοβαρά τραύματα. «Έχασε τον έλεγχο, βγήκε από τον δρόμο, μπήκε σε ένα χαντάκι 60 μέτρα μακριά και χτύπησε σε ένα μεγάλο δέντρο», δήλωσε επίσης ο διοικητής της αστυνομίας για το πώς έγινε το δυστύχημα με τον Κενυάτη πρωταθλητή στις 11 το βράδυ τοπική ώρα.

«Η World Athletics με βαθιά θλίψη ακούει ότι ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον Μαραθώνιο Κέλβιν Κίπτουμ πέθανε σε τροχαίο ατύχημα την Κυριακή (11/2) σε ηλικία 24 ετών. Ο προπονητής του Κίπτουμ, Ζερβέ Χακιζιμάνα, ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τον Κενυάτη δρομέα απόστασης, πέθανε επίσης στο δυστύχημα κατά μήκος της οδού Eldoret-Kaptagat. Εκ μέρους όλων των World Athletics, στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους, τους συμπαίκτες τους και το έθνος της Κένυας».

Η World Athletics επικύρωσε το παγκόσμιο ρεκόρ του μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος της Κένυας, Γουίλιαμ Ρούτο, απέτισε φόρο τιμής στον πρωταθλητή, τονίζοντας πως «ο Κέλβιν Κίπτουμ ήταν ένα αστέρι. Αναμφισβήτητα, ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο που έσπασε τα εμπόδια για να εξασφαλίσει ένα ρεκόρ μαραθωνίου. Ήταν μόλις 24 ετών ακόμα, ως ήρωας, θριάμβευσε στη Βαλένθια, στο Σικάγο, στο Λονδίνο και σε άλλες κορυφαίες διοργανώσεις.

Η ψυχική του δύναμη και η πειθαρχία ήταν απαράμιλλη. Ο Κίπτουμ ήταν το μέλλον μας, ένας εξαιρετικός αθλητής, ο οποίος άφησε ένα εξαιρετικό σημάδι στον κόσμο. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και την αθλητική αδελφότητα. Αναπαύσου εν ειρήνη».

