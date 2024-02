Τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο ο 24χρονος παγκόσμιος ρέκορντμαν του Μαραθωνίου Κέλβιν Κίπτουμ

Σοκ έχουν προκαλέσει οι θάνατοι σε τροχαίο του 24χρονου κενυάτη μαραθωνοδρόμου Κέλβιν Κίπτουμ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Jamie Sabau-USA Today Sports), κάτοχου του παγκοσμίου ρεκόρ, και του προπονητή του Gervais Hakizimana που βρισκόταν δίπλα του στο ίδιο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 23:00 χθες Κυριακή (22:00 ώρα Ελλάδος) όταν ο παγκόσμιος ρέκορντμαν, οδηγώντας στην πόλη Καπταγκάτ, στη νοτιοδυτική Κένυα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του και ο προπονητής του, ενώ ένα τρίτο άτομο φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο 24χρονος κέρδισε τον Μαραθώνιο του Λονδίνου τον Απρίλιο πριν κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ στο Σικάγο τον Οκτώβριο.

Ο πρωθυπουργός της Κένυας, Raila Odinga, ήταν μεταξύ εκείνων που απέδωσαν τα σέβη του, γράφοντας στο X: «Συγκλονιστικά νέα καθώς θρηνούμε την απώλεια ενός σπουδαίου ατόμου, του Κέλβιν Κίπτουμ, κάτοχο παγκοσμίου ρεκόρ και σύμβολο του κενυάτικου στίβου. Μαζί με τον προπονητή του βρήκαν τραγικό θάνατο σε δυστύχημα απόψε. Το έθνος μας θρηνεί για την απώλεια ενός αληθινού ήρωα».

Devastating news as we mourn the loss of a remarkable individual, Kelvin Kiptum, World Record holder and Kenyan athletics icon. Together with his coach, they tragically passed on in an accident tonight. 1/2 pic.twitter.com/1Dmgyyhsk4

— Raila Odinga (@RailaOdinga) February 11, 2024