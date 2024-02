MVP του Copa Africa αναδείχθηκε ο Τροστ-Εκόνγκ (pic)

Η Νιγηρία αν και προηγήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο 38′ με το γκολ του Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ, δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο αφού η Ακτή Ελεφαντοστού έκανε τη ανατροπή και με τα γκολ τον Κεσί και Αλέ στέφθηκε πρωταθλήτρια Αφρικής μέσα στο σπίτι της.

Το γκολ του αμυντικού του ΠΑΟΚ δεν ήταν αρκετό προκειμένου οι Νιγηριανοί να γυρίσουν στην πατρίδα τους με τον τίτλο, ωστόσο ο 30χρονος άσος του Δικεφάλου θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη με ένα ατομικό βραβείο στις αποσκευές του.

Μετά την λήξη του μεγάλου τελικού, η διοργανώτρια αρχή του Copa Africa ανακοίνωσε τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του τουρνουά, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Τροστ-Εκόνγκ με τον αμυντικό του Δικεφάλου να επιβραβεύεται για την συνολική του παρουσία στο τουρνουά.

Ο αρχηγός της Νιγηρίας ήταν βασικός και αναντικατάστατος σε 6 από τα 7 παιχνίδια της εθνικής του ομάδας στο Copa Africa, ενώ βρήκε και τρεις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα, συμβάλλοντας τα μέγιστα έτσι ώστε η ομάδα του Πεσέιρο να φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

🌟 William Ekong 🌟

Ladies & gentlemen, we present you the TotalEnergies 𝗠𝗮𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻! 🇳🇬

Incredible run with his nation concludes with the silver medal! 🥈 #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether pic.twitter.com/c6qyxP6Em1

— CAF (@CAF_Online) February 11, 2024