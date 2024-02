«30.000 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί»: Ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης διέκοψαν εκδήλωση της Tania Bruguera

Η αδιάκοπη ανάγνωση από την καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια Tania Bruguera του έργου της Hannah Arendt «Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού» στο Hamburger Bahnhof του Βερολίνου ματαιώθηκε το Σάββατο (10 Φεβρουαρίου), αφού διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης διέκοψαν την εκδήλωση.

Η συνάντηση γίνεται όλο και πιο έντονη, καθώς οι διαδηλωτές ρωτούν: «Πού είναι οι φωνές των Παλαιστινίων;», προσθέτοντας ότι «πάνω από 30.000 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί»

Η 100ωρη ανάγνωση της ανάλυσης της Arendt για τις συνθήκες που οδήγησαν στα ναζιστικά και σοβιετικά ολοκληρωτικά καθεστώτα από την Bruguera, ξεκίνησε στις 7 Φεβρουαρίου και επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου. Προσκάλεσε καλλιτέχνες, ακτιβιστές, μέλη του κοινού και άλλους να συμμετάσχουν στην ανάγνωση, η οποία διεξαγόταν όλο το εικοσιτετράωρο.

«H καλλιτέχνις αποφάσισε να τερματίσει την παράσταση»

Μια δήλωση που αναρτήθηκε στο Instagram από τo Hamburger Bahnhof αναφέρει: «Στις 10 Φεβρουαρίου, η Hamburger Bahnhof δέχθηκε δύο επιθέσεις από μέλη μιας πολιτικής ομάδας ακτιβιστών που διέκοψαν την παράσταση [της Bruguera] [με τίτλο Where Your Ideas Become Civic Actions-100 Hours Reading The Origins of Totalitarianism».

Η δημοσιογράφος Mirna Funk ανέφερε σε μια ιστορία στο Instagram ότι «το Hamburger Bahnhof ήταν εντελώς ανίκανο για 12 λεπτά να απαλλαγεί από μια ομάδα που φώναζε ανοιχτά την απαγορευμένη φράση «από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης: «Το πρώτο περιστατικό συνέβη μεταξύ 14:00 και 15:00, όταν η ομάδα που είχε δηλώσει συμμετοχή στην ανάγνωση, εκμεταλλεύτηκε την παράσταση για να χρησιμοποιήσει το #HateSpeech. Το δεύτερο περιστατικό συνέβη μεταξύ 8μμ και 9μμ, όταν μέλη της ίδιας ομάδας επέστρεψαν και χρησιμοποίησαν βίαιη ρητορική μίσους προς έναν από τους αναγνώστες και έναν από τους διευθυντές του μουσείου.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ανοιχτός διάλογος που είναι η πρόθεση αυτής της παράστασης δεν είναι πλέον εφικτός. Σήμερα το πρωί, η καλλιτέχνις αποφάσισε να τερματίσει την παράσταση σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη ρητορική μίσους και σε κάθε μορφή #βίας».

«Όχι άλλη κανονικοποίηση του σιωνισμού»

Η δημοσιογράφος Mirna Funk ανέφερε σε μια ιστορία στο Instagram ότι «το Hamburger Bahnhof ήταν εντελώς ανίκανο για 12 λεπτά να απαλλαγεί από μια ομάδα που φώναζε ανοιχτά την απαγορευμένη φράση «από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη»… Η Bruguera προσπάθησε να τους πει πόσα έχει κάνει για τους Παλαιστίνιους».

Στο Βερολίνο, η χρήση του συνθήματος «από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη» έχει ποινικοποιηθεί, επειδή θεωρείτο μια μορφή υποκίνησης μίσους.

Ένας λογαριασμός γνωστός ως Thawra, εν τω μεταξύ, δημοσίευσε ένα φιλμ. Στο βίντεο φαίνονται οι διαδηλωτές να φωνάζουν «όχι άλλη κανονικοποίηση του σιωνισμού» μπροστά σε ανθρώπους που παρακολουθούσαν την ανάγνωση. Η Bruguera φαίνεται να διαμαρτύρεται στους διαδηλωτές και να ερωτάται «γιατί δίνετε βήμα στους σιωνιστές;».

Ο Sam Bardaouil και ο Till Fellrath, οι διευθυντές της Hamburger Bahnof, πρόσθεσαν σε μια δήλωση: «Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε πλήρως την απόφαση της καλλιτέχνιδας και αρνούμαστε κατηγορηματικά κάθε μορφή ρητορικής μίσους και βίας. Λυπούμαστε βαθύτατα που πρέπει να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια των συμμετεχόντων στην παράσταση. Καλούμε τον κόσμο να αναλογιστεί τις συνέπειες του μη σεβασμού της #ΕλευθερίαςτηςΤέχνης».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | Κεντρική φωτογραφία θέματος: hamburger_bahnhof | Instagram | © Tania Bruguera