Νόιερ: «Μία από τις χειρότερες εμφανίσεις μας σε μια από τις πιο σημαντικές μέρες»

Η Λεβερκούζεν έκανε… πλάκα στην μόνιμη πρωταθλήτρια Γερμανίας αφού επικράτησε με 3-0 της Μπάγερν στο ντέρμπι κορυφής για την 21η αγωνιστική της Bundesliga και αποσπάστηκε με 5 πόντους από τους Βαυαρούς.

Η ήττα αυτή έφερε τριγμούς στο εσωτερικό των Βαυαρών και ο αρχηγός της ομάδας, Μάνουελ Νόιερ, ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εμφάνιση. Ο 37χρονος τερματοφύλακας ήταν απογοητευμένος μετά την ήττα από τις «Ασπιρίνες» και υποστήριξε ότι όλοι στην ομάδα πρέπει να κοιτάξουν την απόδοσή τους.

«Ήταν μια από τις χειρότερες εμφανίσεις μας σε μια από τις πιο σημαντικές μέρες. Θέλαμε να αμυνθούμε επιθετικά ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και δεν περιμέναμε η Λεβερκούζεν να παίξει με τη σύνθεση που έπαιξε. Ο καθένας μας πρέπει να κοιτάξει καλά τον εαυτό του και να σκεφτεί την απόδοσή του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τερματοφύλακας των Βαυαρών.

🎙️ Manuel Neuer: «It was one of our worst performances on one of the most important days. Each and every one of us has to take a good look at ourselves and reflect on our performance.»

