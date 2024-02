To ασύλληπτο τρίποντο με το οποίο ο Κάρι «ξέρανε» τους Σανς (vid)

Οι Γουόριορς πήραν μια μεγάλη νίκη στο φινάλε απέναντι στους Σανς (113-112), με τον… συνήθη ύποπτο Στεφ Κάρι να κάνει τα «μαγικά» του και να ευστοχεί σε τρίποντο 0.7» πριν από την λήξη.

Έχοντας 3.3 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους οι Γουόριορς, ο rookie Μπράντον Ποντζιέμσκι ανέλαβε την επαναφορά και έκανε μια κακή πάσα προς τον Κάρι, με τον άσο των γηπεδούχων να αποφεύγει την άμυνα του Μπιλ, και κάνοντας μια περίτεχνη περιστροφή, εκτέλεσε για να στείλει την μπάλα συστημένη στο δυχτάκι!

Οι Σανς είχαν στην διάθεσή τους 0.7» για την επαναφορά, με την μπάλα να φτάνει στον Ντουράντ, όμως έμεινε στα χέρια του ηγέτη των Σανς με τους Γουόριορς να πανηγυρίζουν μια τεράστια νίκη, με μεγάλο ήρωα της βραδιάς τον Στεφ Κάρι.

Ο ηγέτης των «Πολεμιστών» ήταν ο κορυφαίος του αγώνα έχοντας 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον 36χρονο Αμερικανό σταρ να πραγματοποιεί και φέτος μια πολύ παραγωγική σεζόν.

STEPHEN CURRY GIVES THE WARRIORS THE 113-112 LEAD IN THE 4Q WITH .7 SECONDS LEFT ON THE CLOCK 😱

Suns-Warriors | LIVE on ABC pic.twitter.com/WfxMXpvOUm

— NBA (@NBA) February 11, 2024