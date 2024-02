Ελβετία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών οπλισμένος άντρας που κρατούσε ομήρους σε τρένο

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε πως ένας 32χρονος Ιρανός, ο οποίος είχε ζητήσει άσυλο στην Ελβετία, κράτησε για σχεδόν τέσσερις ώρες 15 ομήρους σε τρένο ανάμεσα στο Μπολμ και το Ιβερντόν-λε-Μπεν οπλισμένος με ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι, μέχρι που οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο τρένο και τον σκότωσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Ο δράστης είχε αναγκάσει τον ελεγκτή του τρένου —το οποίο είχε σταματήσει κοντά στο Yverdon— να κάτσει μαζί με τους επιβάτες, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία για την κατάσταση.

Οι διαπραγματεύσεις με τον 32χρονο έγιναν εν μέρει μέσω WhatsApp και με τη βοήθεια ενός μεταφραστή που μιλούσε φαρσί, την κυρίαρχη γλώσσα του Ιράν.

«Οι όμηροι απελευθερώθηκαν όλοι σώοι και αβλαβείς», ανέφερε με σημερινή δήλωσή της η αστυνομία του καντονιού του Βο. «Ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τραυματίσθηκε θανάσιμα στη διάρκεια της επέμβασης».

The hostage-taking began around 6.35pm on Thursday. The assailant, armed with an axe and a knife, forced the train driver to join the 14 passengers in the train. It had been immobilised with its doors closed near Yverdon-les-Bains in western #Switzerland. https://t.co/O0wci0u01e

— swissinfo.ch (@swissinfo_en) February 9, 2024