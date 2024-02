Μίδας: Το επταψήφιο ποσό που πήρε ο Γκρίλις για μια και μόνο διαφήμιση!

Το καλοκαίρι του 2021 η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον Τζακ Γκρίλις από την Άστον Βίλα με ένα ποσό κοντά στα 120 εκατ. ευρώ, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Βρετανού ποδοσφαιριστή.

Δυόμιση χρόνια μετά έχει 113 συμμετοχές με τους Πολίτες (14 γκολ, 17 ασίστ), αλλά και έξι τίτλους στο παλμαρέ του: Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα Champions League, ένα ευρωπαϊκό Super Cup, δύο Premier League και ένα Κύπελλο Αγγλίας.

Τον Μάρτιο του 2023 ο Γκρίλις υπέγραψε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο με εταιρία ένδυσης και υπόδησης, πενταετούς διάρκειας, το οποίο του αποφέρει περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτή η συνεργασία μάλιστα αποτελεί την ακριβότερη που έχει επιτύχει ποτέ Άγγλος για τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Jack Grealish has signed a boot deal with PUMA worth around $12M a season for five years, reportedly making it the most expensive deal ever for a British player 👟 pic.twitter.com/IDItMQqoL4

— B/R Football (@brfootball) March 6, 2023