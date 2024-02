Σον: «Η Ιορδανία άξιζε την πρόκριση, λυπάμαι που δεν τα καταφέραμε»

Η Νότια Κορέα αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Ασιατικού Κυπέλλου αφού ηττήθηκε με 2-0 από την Ιορδανία, η οποία έγραψε ιστορία με την πρώτη πρόκριση της ιστορίας της στον τελικό της διοργάνωσης.

Με αυτό το τρόπο, η Νότια Κορέα δεν θα καταφέρει για ακόμα μία φορά να διεκδικήσει το τρόπαιο, το οποίο τελευταία φορά πανηγύρισε το 1960. Ο αρχηγός της ομάδας, Σον Χιουνγκ-Μιν, μίλησε μετά τον αποκλεισμό της εθνικής του ομάδας, και δήλωσε ότι όλοι είναι λυπημένοι που παρά την προσπάθεια δεν τα κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό.

Βέβαια, ο 31χρονος άσος της Τότεναμ δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια στους Ιορδανούς για την ιστορική πρόκρισή τους.

«Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Λυπάμαι πολύ. Όλοι οι παίκτες κάναμε πραγματικά ότι μπορούσαμε. Λυπάμαι πολύ που το παιχνίδι τελείωσε έτσι, από λάθη μας. Οι οπαδοί μας έδειξαν μεγάλη υποστήριξη, λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε όλα όπως περίμεναν οι οπαδοί μας», είπε αρχικά ο Σον και συνέχισε λέγοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την εθνική του προκειμένου να φτάσει σε μία επιτυχία:

«Θα προσπαθήσω περισσότερο για να μπορέσει η εθνική ομάδα να μεγαλώσει περισσότερο στο μέλλον. Και πάλι, λυπάμαι πολύ. Είναι πολύ απογοητευτικό. Είμαι συντετριμμένος με αυτό το αποτέλεσμα. Η Ιορδανία κάνει ένα καταπληκτικό ταξίδι σε αυτό το τουρνουά. Είναι απίστευτο. Το αξίζουν. Πάλεψαν μέχρι το τέλος. Δεν έχω μετανιώσει. Έδωσα τα πάντα για να είμαι ειλικρινής. Ήταν ένας πραγματικά δύσκολος διαγωνισμός».

Son Heung-min after South Korea’s 0-2 lost to Jordan.

«I don’t know what to say really. I am so sorry. The players did their best. I’m very sorry that the game is ended like this by mistake» (Continued) #Asiancup #SouthKorea #Sonheungmin pic.twitter.com/d0rxcIGcVT

