Viral ξανά ο Ερντογάν: Έκανε κλήρωση για τα πρώτα νέα σπίτια στους σεισμόπληκτους

Ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου 2023 που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία, ήταν η χειρότερη καταστροφή στην ιστορία της χώρας. Ο εγκέλαδος έπληξε έντεκα επαρχίες, ενώ συνολικά κατέρρευσαν περισσότερα από 100.000 κτίρια, 2,3 εκατομμύρια υπέστησαν ζημιές και 700.000 άνθρωποι ζουν ακόμα μέσα σε κοντέινερ.

Μάλιστα, εκείνη την εποχή, ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος διεξήγαγε την εκστρατεία για την επανεκλογή του, είχε υποσχεθεί στους σεισμόπληκτους ότι θα δοθούν μέσα σε ένα χρόνο 650.000 νέες κατοικίες.

Δύο μέρες πριν κλείσει ο ένας χρόνος από τον φονικό σεισμό, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, έχει ξεκινήσει η κατασκευή των μισών απ’ αυτές και 46.000 είναι ήδη έτοιμες να παραδοθούν.

Μάλιστα, σε μία εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Χατάι, ο αρχηγός του κράτους παρέδωσε τα κλειδιά των 7.000 πρώτων κατοικιών σε οικογένειες με κλήρωση. Ο ίδιος είπε σε αξιωματούχους και διασωθέντες ότι «Ο στόχος είναι να παραδίδονται 15.000 ως 20.000 κατοικίες το μήνα», υποσχέθηκε. «Μας είναι αδύνατο να φέρουμε πίσω τις ζωές που χάθηκαν, αλλά μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις άλλες απώλειές σας».

Ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος εγκαινίασε επίσης ένα νοσοκομείο 200 κλινών στην Αλεξανδρέττα (Ισκεντερούν), στις ακτές της Χατάι, κάλεσε τους συμπολίτες του να «εμπιστευθούν το κράτος και να εμπιστευθούν τον ίδιο».

Σήμερα θα μεταβεί στην Γκαζιαντέπ και την Τρίτη στο Καχραμανμαράς, προπύργιο του κόμματός του, του AKP, οι κάτοικοι του οποίου ψήφισαν μαζικά τον περασμένο Μάιο υπέρ της επανεκλογής του.

